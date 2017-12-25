CHP: 4B'lilerin 4C'li olması ve taşeron işçilerin sınavla alınması dışında başka detay yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, 695 sayılı KHK ile taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin, "Sadece bilinen bir şey varsa o da 4B'lilerin 4C'li olması ve taşeron işçilerin sınavla kadroya alınacağı. Bunun dışında detay yok" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Torun, Gürgentepe ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Torun, taşeron işçilerine verilen kadroya ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde konu tartışılmadan, ne olduğu bilinmeden 'Ben yaptım, oldu' diyerek alınan bu kararı doğru bulmuyoruz. Yangından mal kaçırır gibi Kanun Hükmünde Kararname ile bu iş olmaz." ifadesini kullandı.

Okuma yazması olmayan kişi nasıl sınava girecek?

Torun, daha önceki açıklamalarında da belirttikleri gibi atılan adımları olumlu bulduklarını dile getirerek, "Gerekirse de destekleriz dedik ama 'Meclisi çalıştıralım ve Mecliste görüşerek çıkaralım bunu' dedik ama bir KHK çıkardılar. Sadece bilinen bir şey varsa o da 4B'lilerin 4C'li olması ve taşeron işçilerin sınavla kadroya alınacağı. Bunun dışında detay yok." diye konuştu.

Nasıl bir sınavın yapılacağı konusunda belirsizlik olduğunu savunan Torun, "Okuma yazması olmayanları dahi kadroya alacağız dediler. Şimdi üzerine de sınav yapacağız diyorlar. İşte burada kocaman bir soru işareti var. Okuma yazması olmayan kişi nasıl sınava girecek? Hükümetin bazı soru işaretleri gidermesi gerek. İnsanlar yıllardır umutla bekliyor. Bizim beklentimiz taşeron sorununun kökten çözülmesi. Örneğin kaç kişi kadroya alınacak, özlük hakları ve sosyal hakları neler olacak? Beklentimiz bu sorunların ve soru işaretlerinin bir an önce giderilmesi." diye konuştu.