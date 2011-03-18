-CHP 41 İLDE ÖNSEÇİM YAPACAK ANKARA (A.A) - 18.03.2011 - CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil, 41 ilde önseçim ve eğilim yoklaması yapacaklarını söyledi. Tamaylıgil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, 41 ilde önseçim ve eğilim yoklaması yapmaya karar verdiklerini açıkladı. PM'de, 12 Haziran Milletvekili Genel Seçimine yönelik çalışmaların değerlendirildiğini anlatan Tamaylıgil, bir soru üzerine, Ergenekon davası sanıklarından Mehmet Haberal'ın partiye üye olduğunu bildirdi.