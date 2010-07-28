-CHP, 35. MADDE TEKLİFİNİ YARIN SUNUYOR TBMM (A.A) - 28.07.2010 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde değişiklik yapan kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığına sunacaklarını belirterek, ''İç Hizmet Kanunu'nda TSK'nın görevini tanımlayan başka bir madde yok, tamamen kaldırılması halinde bir boşluk doğar'' dedi. İnce, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay ve kendisinin imzasıyla kanun teklifini yarın vereceklerini belirtti. Okay, eksiklikleri varsa tartışmaya açık olduklarını söyledi. 35. maddenin kaldırılması ya da değiştirilmesine yönelik tartışmalara işaret eden İnce, İç Hizmet Kanunu'nda ''TSK'nın görevini tanımlayan başka bir maddenin bulunmadığını, tamamen kaldırılması halinde bir boşluk doğabileceğini'' kaydetti. İnce, ''Biz böyle düşünüyoruz, AKP farklı düşünüyorsa tartışmaya açığız'' dedi. Sadece cumhuriyeti değil, demokrasiyi de korumak anlamında teklifi hazırladıklarını dile getiren İnce, 35. maddeye ilişkin teklifin, ''Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni parlamenter demokratik sistemin işlerliği çerçevesinde ve Anayasaya bağlı olarak korumaktır'' hükmünü içerdiğini belirtti. Muharrem İnce, amaçlarının; ''asker sivil ilişkilerinden oy devşirmek, asker sivil ilişkilerini istismar etmek değil, gerçek darbe yanlıları ile darbe karşıtlarının ortaya çıkması'' olduğunu vurguladı. TBMM'nin tatilde olduğunun hatırlatılması üzerine, İnce, ''Meclisi toplayabiliriz. Ne gerekiyorsa yapmaya açığız'' dedi. İnce, ''12 Eylül Anayasası'na 'evet' diyenler bugün 12 Eylül'de idam edilen çocukları için ağlıyor. Ben aracılığınızla soruyorum; Sayın Başbakan, 12 Eylül Anayasası'na referandumda ne oy verdi? 'Evet' mi dedi, 'hayır' mı dedi. Bunu açıklasın Sayın Başbakan. Timsah gözyaşı dökmesin kimse...'' diye konuştu. -''BABACAN'I KONUŞMAYA DAVET EDİYORUZ''- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in açıklamalarının anımsatılması üzerine, İnce, ''ölüler üzerinden siyaset yapılmayacağını'' söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Dubai'de yapılan anlaşmayla ilgili açıklamalarına dava açtığını ifade eden İnce, Kılıçdaroğlu'nun Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde bu anlaşmayı istediğini, ''gizli'' olduğu gerekçesiyle verilmediğini kaydetti. İnce, şöyle konuştu: ''Bugün Hüseyin Çelik konuşuyor. Sayın Babacan niye konuşmuyor? O anlaşmanın imzalandığı yerde, bunu bilen Türkiye'de kişiler var. O zamanki Müsteşar Uğur Ziyal sağ, o zamanki heyetin başkanı Deniz Bölükbaşı şimdi milletvekili, sağ; Ali Babacan sağ... Sayın Bölükbaşı, az önce, böyle bir davada tanık olabileceğini söyledi bana. Konuşması gereken bunlar. Anlaşma var, biz biliyoruz. Bunu Hükümet gizleyemez. Konuşması gereken kişi Hüseyin Çelik değildir, Sayın Ali Babacan'dır. Babacan'ı konuşmaya davet ediyorum.''