-CHP "FAİLİ MEÇHUL"LERE MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ TBMM (A.A) - 13.11.2010 - CHP, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Meclis Araştırması açılmasını istedi. CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, toplumların çok büyük tepkisine neden olmasına rağmen faili meçhul cinayetlerin, genellikle bir sır biçiminde varlığını korumaya devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin, faili meçhul cinayetler konusunda kötü bir karneye sahip olduğunun ifade edildiği gerekçede, ''Ülkemizin en değerli isimlerinden kimileri faili meçhul cinayete kurban gitmiş ya da faili meçhul iddiaları aydınlatılamamıştır'' denildi. Gerekçede, faili meçhul cinayetlerin önüne geçilmesi için çok sayıda oluşum kurulduğu ancak bu çalışmaların belli noktalarda tıkanması ve gerçeğe ulaşmada duraklatılmasının, faili meçhul cinayetlerin farklı boyutlarını akla getirdiği vurgulandı. Abdi İpekçi, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Hrant Dink ve daha çok sayıda kişinin, faili meçhul cinayetlerin hedeflerindeki kişiler olduğunun belirtildiği gerekçede, şunlar kaydedildi: 'Faili meçhul cinayetlerin 1980'de yaşanan darbeden sonra artmış olması tesadüfi bir gelişme değildir. Faili meçhul cinayetler, toplum içerisinde bölünmelere ve kutuplaşmalara neden olan unsurların başında gelmektedir. Faili meçhul cinayetler hem topluma hem de demokrasinin gelişmesine olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Bu kıyımlar, gelecek kuşaklara kötü birer anı ve gelişmemiş bir demokrasinin örnekleri olarak miras kalmaktadır. Gelecek kuşaklara gelişmiş bir demokrasi ve güzel anılar bırakabilmek amacıyla yasama organının faili meçhul cinayetler konusuyla özel olarak ilgilenmesi gerekmektedir. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması konusunda görülen eksikliklerin ve faili meçhul cinayetlerin arkasında yatan örgütlenmelerin tespiti amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz.''