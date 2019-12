-CHP "ET İTHALATI" İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ TBMM (A.A) - 07.10.2010 - CHP, kırmızı et sektörünün sorunları, çözüm yolları ve ''et ithalatının hayvancılık sektörüne verdiği zararların'' belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi. CHP Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve arkadaşlarınca verilen önergenin gerekçesinde, Türkiye'nin her türlü hayvansal üretim açısından uygun potansiyele sahip olduğu belirtilerek, son yıllarda uygulanan yanlış politikalar nedeniyle hayvan sayısında çok ciddi azalmalar olduğu, bir zamanlar ihracatçı olan Türkiye'nin ithalatçı konumuna geldiği ifade edildi. AB ülkelerinde kişi başına yaklaşık 20 kilogram et tüketilirken Türkiye'de bu rakamın 12 kilogram civarında olduğu kaydedilen gerekçede, bunun kırmızı etin fiyatının yüksekliğinden kaynaklandığı savunuldu. ''Bugün ülkemizde hayvancılık tamamen dışlanmış bir konumdadır'' görüşü dile getirilen gerekçede, desteklemelerin günü kurtarma adına yapıldığı ve yetersiz olduğu belirtildi. Gerekçede, özetle şu görüşlere yer verildi: ''Hayvan yetiştiricisi işini terk edip şehirlere göç etmektedir. Dolayısıyla ülkemizde kırmızı et üretiminde çok hızlı düşüşler ortaya çıkmaktadır. Bu düşüşü ithalatla karşılamak mantıklı değildir. Bu düşüşün nedenleri araştırılmalı, kaçakçılık mutlaka önlenmeli ve kayıt dışı kesimlere engel olunmalıdır. Fiyatları düşürmek adına başlanan ithalat çare olmamıştır. Kurban Bayramı'nda bile ithal hayvanların kesimi yapılacaktır. Bugüne kadar uygulanan tüm çalışmaların başarısız olduğu ortaya çıkmıştır.''