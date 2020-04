CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib gündemine ilişkin gerçekleştireceği görüşmeyi Moskova'da yapmasına tepki gösterdi. Saldırı sonucu 34 askerin İdlib'de şehit olduğunu hatırlatan Öztrak, "Neden bu toplantı Moskova'ya alındı? Neden Putin'in ayağına gidiliyor?" diye sordu. Öztrak, "Umarız bu defa Erdoğan sadece Putin ile fotoğraf vermek için bu ziyareti gerçekleştirmez" ifadesini kullandı.

Moskova ziyareti için, "Trump'ın hakaretlerle dolu mektubunu masanın kenarına iliştirmeye benzemesin. Putin'in gözlerinin içine bakarak sorun" diyen Öztrak, Erdoğan'a, "Cevabını almadan masadan kalmayın" diyerek şu üç soruyu iletti:

"Askerlerimizi neden şehit ettiniz, sizi uyarmamıza rağmen neden saldırıya devam ettiniz, yaralılarımızı almaya gelen ambulanslarımıza neden ateşi açtınız?"

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden alınmasını "hukuksuzluk" olarak değerlendiren CHP Sözcüsü Öztrak, parti adına konuya ilişkin olarak, "Şehitlerimiz var diye bu konuyu da gündemden uzak tutmaya çalıştık. Bu mudur devlet vicdanı, bu mudur devlet adamlığı? Ne ayıbı, ne günahı, ne utanmayı biliyorlar. Onların adına da bizler utanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Göz göre göre gelen felakete karşı önlem alınmamasından kaynaklanan bu can kayıpları affedilemez. Bu facianın elbette bir siyasi sorumlusu olmasıdır. 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' diyerek birileri beceriksizliğine kılıf hazırlayamaz. İktidarı yaklaşan felaket için kaç kez uyardık. Milletimizin evlatlarını Suriye'de hesapsız kitapsız dar bir sahaya sürmeyin dedik. Bu felaket birdenbire değil göre göre geldi.

Helikopterlerimize Suriye hava sahasını bile açmadı Putin. Dostum Putin, dostum Trump diyerek dost olunmadığını artık görmüşlerdir umarız.

"34 şehidimiz varken neden bu toplantı Moskova'ya alındı?"

34 şehidimiz varken neden bu toplantı Moskova'ya alındı? Neden Putin'in ayağına gidiliyor? Umarız bu defa Erdoğan sadece Putin ile fotoğraf vermek için bu ziyareti gerçekleştirmez.

Milletimiz şehitlerimiz için cumhurbaşkanından ses beklerken Erdoğan sessizliğe bürünmüş, her gün 4-5 kere işgal ettiği kürsüsünü Hatay Valisi'ne bırakmıştır. Sosyal medyaya karartma uygulanmıştır. Acı olayın yaşandığı gece MYK'mız acilen toplanmıştır. Sabaha kadar durum değerlendirmelerimiz yapılmıştır.

"Cumhurbaşkanı bizzat gelmeli, neden ve nasıl 34 şehidimizin olduğunu TBMM'ye anlatmalıydı"

Anayasamıza göre milli güvenliğin sağlanmasından TBMM'ye karşı cumhurbaşkanı sorumludur. Bu nedenle kapalı oturuma atanmış bakanların değil bizzat cumhurbaşkanımızın katılmasını istedik. Ordu TBMM'ye emanetse, Cumhurbaşkanı bizzat gelmeli, neden ve nasıl 34 şehidimizin olduğunu TBMM'ye anlatmalıydı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop eleştirisi

BMGK, NATO olağanüstü toplandı ama şanlı ordumuzun emanet edildiği TBMM ne yazık ki olağanüstü toplanamadı. TBMM'nin acilen toplanmasını engelleyen iç tüzük falan değil, şehit analarına ve milletimize diyecek bir şeyi olmayan Erdoğan'dır. TBMM başkanı Erdoğan'ın meclisin iradesine koyduğu ipoteğe karşı çıkamamıştır.

Bütün millet büyük bir hüzün içerisindeyken, tüm muhalefet meseleyi siyaset üstü tutarken, şehit ailelerinin gözyaşları akarken devleti yönetenler bu toplantıda maalesef gülüp eğlenmiştir. Milletimiz vicdansızlığın bu kadarını görünce keşke Hatay valisi konuşmaya devam etseydi demekten kendini alamamıştır.

Biz bu acı hadisenin yaşandığı andan itibaren siyaseti bir kenara bıraktık. Ama gördük ki Erdoğan bu ülkenin cumhurbaşkanı değil partisinin genel başkanı olmayı tercih etmiştir. İhracat, turizm rakamlarıyla zilletin üstünü örtmeye çalışmıştır.

Yalova Belediye Başkanı'nın görevden alınması

34 şehit haberini aldığımız gün Yalova Belediye Başkanımıza hukuksuz bir şekilde görevden el çektirildi. Şehitlerimiz var diye bu konuyu da gündemden uzak tutmaya çalıştık. Bu mudur devlet vicdanı, bu mudur devlet adamlığı? Ne ayıbı, ne günahı, ne utanmayı biliyorlar. Onların adına da bizler utanıyoruz.

"Senin görevin şehitler tepesini doldurmak değil, evlatlarımız şehit olmasın diye her türlü tedbiri almak. Millet ittifakının iktidarında devlet aklıyla bu milletin evlatları şehit olmasın diye her türlü gayreti sarf edeceğiz. Gözyaşları akmasın diye gereken her şeyi yapacağız."

Erdoğan'a Aylan bebek hatırlatması

(Erdoğan'a Aylan bebek hatırlatması) Yunanistan'ın sınırda bu insanlara yaptığı zulüm asla kabul edilebilir değil. Botlara doldurulan mülteci bebeklerden biri tıpkı Aylan bebek gibi suda boğulursa bunun vicdani sorumluluğunu nasıl taşıyacağız?

BM Genel Sekreteri neden İdlib'de, Hatay'da değil? İnsanlık burada yaşanan drama neden sessiz? Türkiye'nin burada yalnız bırakıldığı açık. Bir 40 milyar dolar daha harcarız derken bunları akıl edecektiniz.

Putin'e üç soru

"Moskova'ya gittiğinizde Putin'e şu üç soruyu sormayı unutmayın ve Trump'ın hakaretlerle dolu mektubunu masanın kenarına iliştirmeye benzemesin, Putin'in gözlerinin içine bakarak sorun; askerlerimizi neden şehit ettiniz, ilk saldırıdan sonra sizi uyarmamıza rağmen neden saldırıya devam ettiniz, yaralılarımızı almaya gelen ambulanslarımıza neden ateşi açtınız? Bu soruların cevabını almadan masadan kalkmayın.

Erdoğan'a şunu hatırlatmak lazım. Eğer bu savaşsa olan biten anayasaya aykırıdır. TBMM olarak biz kendilerine savaş izni vermedik. O yetki bizde. Bizim verdiğimiz tezkere şunu söylüyor, terörle mücadele ve göçün engellenmesi için verdik bu tezkereyi.

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasına ilişkin açıklama