CHP: 29 Mart yeni bir dönem açtı

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yerel seçimlerin Türkiye'de bir devri kapatıp yenisini açtığını kaydederek, ''Artık 'Ceketimi koysam seçtiririm' şeklinde iktidar anlayışına yer olmadığı ortaya çıkmıştır'' dedi.





Deniz Baykal, CHP'den yeniden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Macit Özcan'ı ziyaret etmek için gittiği belediye binasının önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.



Baykal, Mersin'de vatandaşların seçimde hem örnek bir belediye başkanını bir kez daha göreve getirdiğini hem de Türkiye'nin gidişatı ve geleceğiyle ilgili çok temel bir anlayışı ortaya koyduğunu bildirdi.



Vatandaşların ''Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiyesine, laik ve demokratik cumhuriyet anlayışına, Türkiye'nin ulusal bütünlüğüne, onuruna ve bağımsızlığına'' sahip çıktığını ifade eden Baykal, ''Bu kararınız bütün Türkiye'ye umut ışığı yakmıştır. Mersin'in bu anlayışı ve kararlılığı büyük bir sevinçle karşılandı. Türkiye'deki tüm Atatürkçü kuşaklara umut ve moral verdiniz, güç kattınız'' diye konuştu.



Yerel seçimlerin çok önemli olduğunu kaydeden Baykal, şunları söyledi:



''Türkiye'de bir devri kapatan, yeni bir devri açan bir seçim oldu. Türkiye'nin çok köklü bir değişiklik yaşadığı, yepyeni bir istikamete yöneldiği, geleceğin geçmişten farklı olacağı, bugüne kadar gelindiği gibi bundan sonra gidilmeyeceği herkesin kulağına küpe olacak şekilde ortaya konuldu.



Artık 'Ceketimi koysam seçtiririm' şeklinde iktidar anlayışına yer olmadığı ortaya çıkmıştır. Artık Türkiye'de halkı, vatandaşı, köylüyü, işçiyi, iş isteyen genci, kadını azarlayan, suçlayan, horlayan, dediğim dedikçi bir iktidar anlayışına yer olmadığını halkımız ortaya koymuştur.



Yeni siyasetin yükselen yıldızı CHP'dir. Türkiye'nin geleceği CHP ilkeleri, ahlakı ve düşünceleri etrafında şekillenecektir. Önümüzdeki dönem yeni bir iktidarın iş başına geleceği bir dönem olacaktır. Gelecek seçimler, CHP'nin iktidara geleceği bir seçim olacaktır.''



CHP'nin Ermenistan-Azerbaycan tavrı ne olacak?



Baykal, daha sonra, belediye toplantı salonunda, seçimi kazanan belediye başkanlarını tebrik için düzenlenen toplantıda, bir basın mensubunun ''Ermenistan ile ilgili atılan adımlar konusunda CHP'nin tavrı ne olacak'' sorusuna şu yanıtı verdi:



''Bu konuda yarın (11 Nisan Cumartesi) düzenleyeceğimiz toplantıda çok kapsamlı şekilde düşüncelerimizi bir kez daha ifade edeceğiz. Çok daha önceden de ciddi yanlışlar yapıldığını, Azerbaycan'ın rencide edildiğini, bunun Türkiye'nin çıkarlarına, Azerbaycan'ın bölgede bağımsızlığı ve etkinliğine ciddi zarar vereceğini, AB'nin de uzun vadede çıkarlarına zarar verebileceğini söylemiştik. Bu uyarılarımızın ne kadar yerinde ve haklı olduğu son yaşanan olaylarla ortaya çıkmıştır. Artık Azerbaycan da Türkiye'nin içine girdiği yeni politika karşısındaki tedirginliğini saklayamaz hale gelmiştir.''



Baykal, ABD'nin Irak'tan çekilmesi sürecinde, Irak'tan çıkışı için bir tezkereye sıcak bakıp bakmadıkları yönündeki soruya ''Bölgede normalleşmeye yönelik atılacak tüm adımları memnuniyetle karşılarız'' yanıtını verdi.



Deniz Baykal, daha sonra, merkez ilçe ve belde belediye başkanlarını tebrik etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Özcan, Baykal'a belediye logosunun bulunduğu tabak hediye etti.



Baykal, toplantının ardından, merkez Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç ve Mezitli Belediye Başkanı Uğur Yıldırım'ı ziyaret ederek başarı diledi.



