CHP 29 ilde önseçim yapıyor

T24 - Ana muhalefet partisi, genel seçim adaylarını belirlemek için 29 ilde önseçim yapıyor.





CHP MYK'nın aldığı karar uyarınca, aralarında Trabzon, Gaziantep, Osmaniye, Manisa, Edirne, Denizli dahil 29 ilde ön seçim yapılacak.

MYK, bu illerin bir kısmında toplam 10 sıra için bazı isimleri kontenjandan atayacak. Bu isimler arasında Faik Öztrak, Volkan Canalioğlu ve Mustafa Balbay'ın da adı geçiyor.

MYK üyeleri ağırlıklı olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'den aday gösterilecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil, İstanbul 2. Bölgeden aday olacak.

Ana muhalefet, İstanbul 1. Bölgede Başbakan Tayyip Erdoğan'ın karşısına Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'i çıkaracak.

İstanbul 3. Bölgede ise Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan toprak, Süheyl Batum, Umut Oran ve Sezgin Tanrıkulu'nun isimleri geçiyor.

Aydın Ayaydın, Sebahat Akkiraz, Süleyman Çelebi, emekli müftü İhsan Özkes'in de İstanbul'dan aday gösterilmesi bekleniyor.

Başkentte ise Genel Başkan Yardımcıları Sencer Ayata, Emrehan Halıcı, Gülsen Bilgehan ve Osman Korütürk'ün aday olması bekleniyor. Sinan Aygün'ün adı da Ankara için geçiyor.

CHP’nin eski lideri Deniz Baykal'ın ise Antalya adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Eski Genel Sekreter Önder Sav'ın ise önceki yıllarda olduğu gibi Ankara 1. Bölgeden aday gösterilip gösterilmeyeceği merak ediliyor. Sav'a yakın isimlerden Hakkı Süha Okay'ın da Ankara'dan aday gösterilebileceği belirtiliyor. Sav'a yakın bir diğer isim olan Şahin Mengü Manisa'da ön seçime girecekler arasında yer alıyor.



