-CHP, 29 İLDE ÖN SEÇİM YAPTI ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 29 ilde ön seçim yaptığını belirterek, ''Önemli bir başarıya imza attık, ortaya çıkan sonuçlar şu; Türkiye değişim istiyor'' dedi. Kılıçdaroğlu, TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Buradaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, CHP'nin 29 ildeki ön seçimlerde, milletvekillerinin listelerde alt sıralarda yer aldıklarını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Ön seçimleri gayet iyi değerlendiriyoruz, 29 ilde bütün üyelerin katılımıyla ön seçim yaptık. Demokrasiyi, biz bu ülkeye getireceğiz, kararlıyız, parti içi demokrasiyi de getireceğiz onda da kararlıyız. Siyasi partiler yasasını değiştireceğiz, siyasi ahlak yasasın çıkaracağız. İlk 4 ay içinde artık bu ülkede demokrasi, özgürlük sorunu olmamalı. 29 ilde ön seçim yaparak, önemli bir başarıya imza attık, ortaya çıkan sonuçlar şu; Türkiye değişim istiyor. Bir ilimizde birinci ve ikinci sırada kadın milletvekili adayları çıktı ve ön seçimden bizim düşündüğümüzden daha fazla kadınlar çıktı, bundan da son derece mutluyuz.'' -İKLİM BAYRAKTAR SORUSU- Kılıçdardoğlu, ''Ön seçim sonuçlarına uyacak mısınız?'' sorusuna ''Seçim sonuçları, yargının gözetiminde yapıldı, uyacağız tabi'' karışılığını verdi. Bugün bir gazetede, gazeteci İklim Bayraktar'ın iddialarına ilişkin bir haber olduğunun hatırlatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'nin en önemli sorusunu sorduğunuz için teşekkür ederim. Türkiye'de zaten başka sorun yok. Var olan sorunların en temeli buydu herhalde. Kusura bakmazsanız bu soruya yanıt vermek istemiyorum, daha ciddi sorular sorarsınız büyük bir içtenlikle yanıt veririm'' dedi.