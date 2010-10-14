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Politika

CHP, 29 EKİM RESEPSİYONUNA KATILMIYOR TBMM (A.A)

14 Ekim 2010 17:16

-CHP, 29 EKİM RESEPSİYONUNA KATILMIYOR TBMM (A.A) - 14.10.2010 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 29 Ekim'de Çankaya Köşkü'nde vereceği resepsiyona katılmayacaklarını bildirdi. TBMM Danışma Kurulu toplantısına katılan İnce, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İnce, Gül'ün akşam vereceği resepsiyona gitmeyeceklerini ifade ederek, ''Kızlar üniversiteye, türban takıp giriyor. Hükümet, Başbakan 'kamuda, ilköğretim, ortaöğretimde olmayacak' diye niye bir açıklama yapmıyor? Sayın Cumhurbaşkanı niye konuşmuyor? Ne oldu da iki resepsiyon bir resepsiyona indi? Bu, kamuda çalışanlara da türban taktırmanın, ilköğretimdeki çocuklarımıza da türban taktırmanın Çankaya'dan başlangıcı mı acaba? Onun için katılmıyoruz'' diye konuştu.

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