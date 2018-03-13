CHP, 2019 için kolları sıvadı; seçim güvenliği turlarının ikincisi STK'lara yapılacak

CHP’nin Tüzük Kurultayı’ndan sonra “Örgüt içi tartışma defteri kapandı. Artık 2019 hedeflerine yöneleceğiz” diyen Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, siyasi partiler nezdinde yaptıkları seçim güvenliği ziyaretlerinin sivil toplum örgütleriyle devam ettirileceğini söyledi. Güvenli bir seçim hareketi oluşturulmasını istediklerini ifade eden Tezcan, yerelde demokrasi etrafında tüm bileşenlerin buluşmasının sağlanacağını kaydetti. CHP’li vekiller de bu kapsamda tüm Türkiye’yi dolaşacak.

Bülent Tezcan’ın T24’e, değerlendirmeleri şöyle:

“Önümüzde üç seçim var, bütün örgütlerimiz iç tartışma işini bitirdi. Bundan sonra bölgelerde tıpkı referandum sürecinde Hayır buluşmasında olduğu gibi örgütlerimizi hareketlendireceğiz, dilini söylemini ve yapılacak çalışmaları sadece parti tabanına dönük değil parti dışında da demokrasi etrafında bir araya gelen bütün bileşenlerine ulaşacak geniş platformlar yaratacağız. Çalışma platformlarını il ve ilçelerde yapacağız.”

“Güvenli bir seçim hareketi oluşturulmasını istiyoruz”

“Milletvekillerimiz ve parti yetkilileri de tüm Türkiye’yi bu çerçevede dolaşacaklar. Demokrasi eksenindeki tüm ortak bileşenlerle buluşarak propagandayı sürdüreceğiz. Türkiye genelinde ortak ilkeler etrafında buluşma zemini hazırlayacağız. Yerel de de ortak ilkeler etrafında nasıl biraya gelinir onun yollarını arayacağız.

Parti Meclisi ilk toplantısında bu çalışma biçimlerini görüşecek. Bütün örgütlerimiz yenilendi, kongre sürecimiz bitti, tüzük kurultayı yapıldı iç tartışmayı artık tükettik. Bundan sonra il örgütümüz kendi ilinde CHP’nin dışındaki örgütlerle temas yöntemlerini geliştirecekler.

Sadece siyasi partiler değil, demokrasi etrafında buluşan bütün güçlerle hangi asgari noktalarda buluşabilir ve yürüyebiliriz. Türkiye genelinde ortak ilkeler etrafında buluşma zemini hazırlayacağız.

Sandıklarla ilgili esaslı bir çalışmamız var. Bütün sandıkları mutlaka takip edeceğiz, daha önce başlattığımız seçim güvenliği çalışması çerçevesinde partilere yatığımız ziyaretler vardı, bunu sivil toplum örgütlerle devam ettirerek güvenli bir seçim hareketi oluşturulmasını istiyoruz.

Güvenli seçim hareketine biz gerekli bütün alt yapıyı sağlamaya biz hazırız ama bunun sivil toplum hareketi olarak organize edilmesini doğru buluyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki haftadan itibaren sivil toplum örgütleriyle ziyaretleri devam ettireceğiz.”