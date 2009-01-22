CHP 20 ilin daha adayını belirledi

CHP, 20 ilin belediye başkan adayını daha belirledi. Partinin Eskişehir adayı Aydın Güngör, Samsun adayı Mehmet Atalay oldu.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugünkü toplantıda isimleri kesinleşen 20 aday ile birlikte belirlenen aday sayısı 68 oldu.



Bugün belirlenen 20 belediye başkan adayının isimleri şöyle:

Eskişehir: Aydın Güngör

Samsun: Mehmet Atalay

Adıyaman, Zeynel Aslan

Bilecik: Faik Akarkarasu

Bitlis: Erol Çiriş

Tekirdağ: Adem Dalgıç

Çorum: Sait Börekçi

Denizli: Hüsamettin Ataman

Düzce: Evren Kuşçuoğlu

Erzincan: Nuran Uygun

Hakkari: Hikmet Dayan

Kırşehir: Deniz Akpınar

Kütahya: İsmail Hakkı Düğer

Mardin: M. Günay Sevinç

Rize: Remzi Kazmaz

Bingöl: Çetin Sağsöz

Sinop: Baki Ergül

Sivas: Halit Mete Oltulu

Şırnak: Mehmet Bilir

Yalova: Ertan Şener



CHP’nin daha önce belirlenen adayları ise şunlar:



Aksaray: İbrahim Çamkerten

Amasya: Orhan Şahin

Ankara: Murat Karayalçın

Antalya: Mustafa Akaydın

Ardahan: Yalçın Taştan

Artvin: Emin Özgün

Bartın: Cemal Selim Karakaş

Bayburt: İbrahim Yılmazoğlu

Bolu: Tanju Özcan

Burdur: Şevket Aksöz

Bursa: Sena Kaleli

Çanakkale: Ülgür Gökhan

Çankırı: Bahattin Ayhan

Edirne: Hamdi Sedefçi

Elazığ: Haydar Saltık

Gaziantep: Mustafa Yılmaz

Giresun: Kerim Aksu

Gümüşhane: Bedri Ağaç

Iğdır: Nazım Karadağ

İzmir: Aziz Kocaoğlu

Kahramanmaraş: Rıfat Kabakçı

Karabük: Enver Tümen

Karaman: Ercüment Yılmaz

Kars: Naif Alibeyoğlu

Kastamonu: Müjgan Alagöz

Kayseri: Ali Genç

Kilis: Abdullah Cançelik

Kırıkkale: Sahir Koçak

Kırklareli: Cavit Çağlayan

Kocaeli: Sefa Sirmen

Konya: Hasan Sarımehmetoğlu

Malatya: Ömer Şarapnal

Manisa: Kadri Kocabaş

Mersin: Macit Özcan

Muğla: Osman Gürün

Muş: Yüksel Akman

Nevşehir: Süleyman Kurt

Niğde: Nadi Özdamar

Ordu: Kenan Çebi

Osmaniye: Haydar Aktürk

Sakarya: Cem Hatunoğlu

Siirt: Güven Oktay

Tokat: Halil İbrahim Bozdemir

Trabzon: Volkan Canalioğlu

Tunceli: Mazlum Aslan

Uşak: Talat Arca

Van: Ahmet Hamdi Orhan

Zonguldak: İsmail Eşref



Açıklamada, İstanbul ve Adana dahil geriye kalan 13 İlin belediye başkan adaylarının da en kısa sürede belirlenerek açıklanacağını kaydedildi.

