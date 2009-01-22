CHP 20 ilin daha adayını belirledi

CHP, 20 ilin belediye başkan adayını daha belirledi. Partinin Eskişehir adayı Aydın Güngör, Samsun adayı Mehmet Atalay oldu.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugünkü toplantıda isimleri kesinleşen 20 aday ile birlikte belirlenen aday sayısı 68 oldu.
Bugün belirlenen 20 belediye başkan adayının isimleri şöyle:
Eskişehir: Aydın Güngör
Samsun: Mehmet Atalay
Adıyaman, Zeynel Aslan
Bilecik: Faik Akarkarasu
Bitlis: Erol Çiriş
Tekirdağ: Adem Dalgıç
Çorum: Sait Börekçi
Denizli: Hüsamettin Ataman
Düzce: Evren Kuşçuoğlu
Erzincan: Nuran Uygun
Hakkari: Hikmet Dayan
Kırşehir: Deniz Akpınar
Kütahya: İsmail Hakkı Düğer
Mardin: M. Günay Sevinç
Rize: Remzi Kazmaz
Bingöl: Çetin Sağsöz
Sinop: Baki Ergül
Sivas: Halit Mete Oltulu
Şırnak: Mehmet Bilir
Yalova: Ertan Şener
CHP’nin daha önce belirlenen adayları ise şunlar:
Aksaray: İbrahim Çamkerten
Amasya: Orhan Şahin
Ankara: Murat Karayalçın
Antalya: Mustafa Akaydın
Ardahan: Yalçın Taştan
Artvin: Emin Özgün
Bartın: Cemal Selim Karakaş
Bayburt: İbrahim Yılmazoğlu
Bolu: Tanju Özcan
Burdur: Şevket Aksöz
Bursa: Sena Kaleli
Çanakkale: Ülgür Gökhan
Çankırı: Bahattin Ayhan
Edirne: Hamdi Sedefçi
Elazığ: Haydar Saltık
Gaziantep: Mustafa Yılmaz
Giresun: Kerim Aksu
Gümüşhane: Bedri Ağaç
Iğdır: Nazım Karadağ
İzmir: Aziz Kocaoğlu
Kahramanmaraş: Rıfat Kabakçı
Karabük: Enver Tümen
Karaman: Ercüment Yılmaz
Kars: Naif Alibeyoğlu
Kastamonu: Müjgan Alagöz
Kayseri: Ali Genç
Kilis: Abdullah Cançelik
Kırıkkale: Sahir Koçak
Kırklareli: Cavit Çağlayan
Kocaeli: Sefa Sirmen
Konya: Hasan Sarımehmetoğlu
Malatya: Ömer Şarapnal
Manisa: Kadri Kocabaş
Mersin: Macit Özcan
Muğla: Osman Gürün
Muş: Yüksel Akman
Nevşehir: Süleyman Kurt
Niğde: Nadi Özdamar
Ordu: Kenan Çebi
Osmaniye: Haydar Aktürk
Sakarya: Cem Hatunoğlu
Siirt: Güven Oktay
Tokat: Halil İbrahim Bozdemir
Trabzon: Volkan Canalioğlu
Tunceli: Mazlum Aslan
Uşak: Talat Arca
Van: Ahmet Hamdi Orhan
Zonguldak: İsmail Eşref
Açıklamada, İstanbul ve Adana dahil geriye kalan 13 İlin belediye başkan adaylarının da en kısa sürede belirlenerek açıklanacağını kaydedildi.