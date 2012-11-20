CHP: 1990’lı yıllarda Sivas’ta kimlere silah dağıtıldı?

Hülya Karabağlı

Ankara

CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, 1990’lı yıllarda terörle mücadele kapsamında seçim bölgesi Sivas’ta halka silah dağıtımı yapıldığını dikkat çektiği İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, “Kimlere silah dağıtıldığı konusunda elinizde bir kayıt var mıdır. Varsa kimlere silah verilmiştir” diye sordu.

Özdemir’in yanıtlaması istemiyle Bakan Şahin’e yönelttiği sorular şöyle.