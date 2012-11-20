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Politika

CHP: 1990’lı yıllarda Sivas’ta kimlere silah dağıtıldı?

CHP'li Özdemir, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, sorular yöneltti

20 Kasım 2012 18:50

 

Hülya Karabağlı

 

Ankara

 

CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir,  1990’lı yıllarda terörle mücadele kapsamında seçim bölgesi Sivas’ta halka silah dağıtımı yapıldığını dikkat çektiği  İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e,  “Kimlere silah dağıtıldığı  konusunda  elinizde bir kayıt var mıdır. Varsa  kimlere silah verilmiştir” diye sordu. 

Özdemir’in yanıtlaması istemiyle Bakan Şahin’e yönelttiği sorular şöyle.

  • Dağıtılan silahların menşei nereye aittir?  Envanter kaldı var mıdır?
  •  S ilahların cinsi nedir? İçlerinde ağır makineli silahlar mevcut mudur?
  • Dağıtılan silahların ilçelere göre dağılımı nedir?
  • -Bu silahlardan daha sonra toplatılan olmuş mudur? Ne kadarı toplatılmıştır? Halen yurttaşlarımızın üzerinde bulunan silah sayısı kaçtır

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