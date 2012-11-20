CHP: 1990’lı yıllarda Sivas’ta kimlere silah dağıtıldı?

Hülya Karabağlı
Ankara
CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, 1990’lı yıllarda terörle mücadele kapsamında seçim bölgesi Sivas’ta halka silah dağıtımı yapıldığını dikkat çektiği İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, “Kimlere silah dağıtıldığı konusunda elinizde bir kayıt var mıdır. Varsa kimlere silah verilmiştir” diye sordu.
Özdemir’in yanıtlaması istemiyle Bakan Şahin’e yönelttiği sorular şöyle.
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Dağıtılan silahların menşei nereye aittir? Envanter kaldı var mıdır?
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S ilahların cinsi nedir? İçlerinde ağır makineli silahlar mevcut mudur?
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Dağıtılan silahların ilçelere göre dağılımı nedir?
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-Bu silahlardan daha sonra toplatılan olmuş mudur? Ne kadarı toplatılmıştır? Halen yurttaşlarımızın üzerinde bulunan silah sayısı kaçtır