CHP: 17 aralık operasyonu ve sonrasındaki gelişmeler araştırılsın

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

17 Aralık operasyonu ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili Meclis araştırması önergesi veren isimlerden CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz,“Bakanlar hakkında hazırlanan fezlekeler acilen Meclis’e gönderilmeli, 17 Aralık’tan itibaren başlatılan tüm soruşturma dosyalarının önündeki engeller kaldırılmalı” dedi.

Önerge sahiplerinden CHP Uşak Milletvekili Yılmaz, Parlamento’da düzenlediği basın toplantısında, 17 Aralık tarihinde başlatılan ve bakanların çocukları ile Başbakan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve bazı işadamlarına kadar uzanan soruşturma ve tutuklamalar olduğunu hatırlattı. Yılmaz, beş bakan hakkında yolsuzluk, rüşvet ve yargıyı etkileme iddialarıyla fezlekelerin hazırlanmasının ardından mahkeme kararlarının uygulanmadığını, savcıların elinden dosyaların alındığını, çok sayıda savcı, hakim ve emniyet görevlisinin görev yerlerinin değiştirildiğini, yapılan soruşturmaların üstünün örtülmeye ve engellenmeye çalışıldığını savundu.

Yılmaz, bu gelişmeler sırasında Başbakan ve bazı bakanların “yargıda ve emniyette paralel bir yasadışı örgütlenmenin olduğunu” söylediklerini vurgulayarak, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yaşanan bu vahim olayların araştırılması, yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının üstünün örtülmemesi için CHP olarak Meclis araştırması istedik” dedi. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

Hükümet, rüşvet ve yolsuzluğun üstünü örtemez

“Bir hükümet, hiçbir şekilde yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla açılan soruşturmaları engelleyemez, devlet içinde yasadışı bir yapılanmadan, çeteden, paralel devletten söz edip ardından sadece bir cemaat yapılanmasına mensup olan kişilerin görev yerlerini değiştirerek sorumluluğu üzerinden atamaz. Daha düne kadar ‘hizmet hareketi’ diyerek büyük hizmetlerini övdükleri Fethullah Cemaatini bugün yasadışı yapılanma, paralel devlet, milli orduya kumpas kurdular, hukuka aykırı yargılama yaptılar, insanları sahte delillerle mahkum ettiler diyerek AKP iktidarı suç ortaklığını örtemez.”

Bakanlar hakkında soruşturma açılsın

Dilek Akagün Yılmaz, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla hakkında fezleke düzenlenen bakanların fezlekelerinin acilen TBMM’ye gönderilmesini ve Meclis soruşturması açılmasını talep ettiği açıklamasında, Adalet Bakanlığının bu fezlekeleri ve Bakan’ın kendi hakkında düzenlenen fezlekesini daha fazla alıkoyamayacağını ifade etti. Yılmaz, savcılar üzerinde baskı uyguladığını iddia ettiği Adalet Bakanı’nın derhal istifa etmesi gerektiğini savundu. Yılmaz, 17 Aralık’tan itibaren yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla başlatılan tüm soruşturma dosyalarının önündeki engellerin kaldırılmasını, Başbakan’ın oğlu da olsa soruşturulmasını istedi. Yılmaz “CHP olarak hem yolsuzluk, rüşvet soruşturmalarını engelleyen, iktidarını yargı üzerinde oyunlar oynayarak uzatmaya çalışan AKP iktidarına karşı hem de devlet içinde yasadışı yapılanma niteliğinde örgütlenmiş cemaate karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.