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15 Temmuz Darbe Girişimi

CHP, 15 Temmuz ve Kazan için kanun teklifi verdi

Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz teklifini imzalamıştı

14 Ekim 2016 21:19

CHP, Ankara'nın Kazan ilçesinin adının "Kahramankazan" olarak değiştirilmesi ve 15 Temmuz'un "Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü" olarak tatil ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

Teklif, TBMM Başkanlığına CHP Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Levent Gök ile Ankara milletvekillerinin imzasıyla sunuldu.

Teklif, Ankara'nın Kazan ilçesinin adının "Kahramankazan" olarak değiştirilmesini öngörüyor.

Ayrıca, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da da değişiklik yapan teklif, darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gününün, "Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü" olarak tatil ilan ediyor.

Teklifin gerekçesinde, cumhuriyetle hesaplaşmaya yönelik faaliyet gösteren, devlet kurumlarına yerleştirilmiş emperyalizm uşağı bir çetenin, 15 Temmuz'da parlamenter demokrasiye karşı darbe girişiminde bulunduğu anımsatıldı.

 

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