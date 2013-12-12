CHP 15 dakikaya ikna oldu, AKP ile 1800 önergede uzlaştı

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

Sayıştay raporları tartışması nedeniyle TBMM Genel Kurulunda gergin başlayan bütçe görüşmelerini bin 800 değişiklik önergesiyle tıkamayı amaçlayan CHP, AKP’nin muhalefete 15 dakika ek konuşma süresi vermesiyle geri adım atarak önergelerini geri çekti.

AKP ve CHP grup başkanvekilleri arasında dün akşam saatlerinde başlayan uzlaşma arayışı, gece yarısı sonuçlandı. Bütçe görüşmelerinin aksamamasını isteyen AKP’nin, “önergelerini geri çekmeleri halinde muhalefete her konuşma için 15 dakika ek süre verilmesi” önerisini kabul eden CHP yöneticileri, daha önce Meclis Başkanlığına verdikleri bin 800 değişiklik önergesini geri aldı. CHP Grup yönetimi ayrıca, her gün vermeyi planladıkları grup önerisinden de vazgeçti.

Varılan uzlaşmaya göre, bazı turlarda 40 dakika olan hükümet ve siyasi partiler adına konuşma süresi 55 dakikaya, bazı turlarda da 50 dakika olan süre 65 dakikaya çıkarıldı.

Günlük çalışma saati ise son gün görüşmeleri hariç 11.00'den saat 10.00'a çekildi.

Uzlaşmanın ardından verilen Danışma Kurulu önerisi, Genel Kurul’da kabul edildi.