CHP, 12 Eylül davasına müdahil oluyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya'nın yargılanacağı ve ilk duruşması 4 Nisan'da başlayacak olan 12 Eylül davasına, 'darbeden zarar gördüğü gerekçesiyle' müdahil olma kararı aldı.

12 Eylül darbesiyle kapatılan CHP'nin malvarlığına el konuldu, Genel Başkan Bülent Ecevit 'zorunlu ikamet' adı altında sürgüne gönderildi ve 10 yıl siyaset yasağı konuldu.

Çiğdem Toker'in Akşam gazetesinde yayımlanan haberine göre, CHP; partinin bu gerekçelerle 'suçtan zarar gördüğünü' bildiren bir dilekçe hazırlıyor. CHP'nin tarihi önem taşıyan bu kararı, pazartesi günü yapılan MYK toplantısında gündeme geldi. Partilerinin, Başbakan Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; hükümet kanadınca sıklıkla 'darbeci' sıfatıyla anıldığını hatırlatan MYK üyeleri, 'Darbeden en büyük zararı CHP görmüştür' görüşünü dile getirdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla, MYK toplantısının ardından, partinin hukukçu bazı vekilleri, müdahillik dilekçesi hazırlığını başlattı.

Müdahillik dilekçesi, CHP avukatları tarafından, duruşmadan bir gün önce, davanın görüleceği Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulacak.

'Müdahillik' ne demek

Ceza Muhakemesi Kanunu, kamu davalarında, mağdura ve suçtan zarar görene iddia makamının yanında yer alma hakkı tanıyor. Kamu davasına katılmak anlamına gelen 'müdahil'in, kararı temyiz etme hakkı bulunuyor.

CHP'nin müdahil olma talebi, mahkemece bir ara kararla değerlendirilecek. Talebin kabulü durumunda ana muhalefet partisi, davanın taraflarından biri haline gelecek. Mahkemenin ilerleyen aşamalarda mağduriyet ve zarar tespiti yapması halinde; tazminat talebinin bile gündeme gelebileceği vurgulanıyor. Darbeden 32 yıl sonra açılabilen bu davayla birlikte; kısa süre içinde darbe mağduru pek çok kişi ve kurum, müdahillik talebinde bulundu. İnsan Hakları Derneği, 68'liler Vakfı, idam edilmek için yaşı büyütülen Erdal Eren'in ve gözaltında işkencede ölen Süleyman Cihan'ın aileleri, eski BBP Milletvekili Ökkeş Şendiller bu talepte bulunan isimlerden bazıları. Davada Evren ve Şahinkaya 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası'' istemiyle yargılanacak.

11 yıl kapalı kaldı

CHP, darbeden bir yıl sonra, diğer partilerle birlikte 1981'de kapatılmış, bütün malvarlığına el konulmuş, Genel Başkan Ecevit başta olmak üzere çok sayıda partiliye siyaset yasağı getirilmişti. CHP, 1992 yılında TBMM'de kabul edilen yasayla 11 yıl sonra yeniden açılabildi. Ecevit'in siyasi yasağı ise 1987 yılındaki referandumla kalktı.