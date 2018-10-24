CHP, 105 belediyenin başkan adayını belirledi

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi\'nin (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, \'\'Bildiğiniz gibi tüm seçim çevrelerinden binlerce kıymetli aday adayı içinden en doğrusunu belirlemek için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz MYK ve Parti Meclisi toplantılarımızın ardından 105 değerli belediye başkanı adayımızı belirledik\'\' dedi.

Parti genel merkezinde bir basın toplantısıyla bugünkü MYK ve Parti Meclis toplantılarının ardından 105 belediye başkanını açıklayan Torun, \'\'Ülkemizin dört bir yanından belediye başkanı adaylarımızı açıklıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında nerede CHP’li bir belediye varsa, orada huzur var, kardeşlik var, bereket var, özgürlük var. 2019 seçimlerinde CHP belediyelerinin sayısını artırıp huzur, bereket ve refahı ülkemizin her yanına yayacağız. Üzerinde uzlaştığımız, bütün kesimlerin ittifakıyla aday gösterilen isimleri bugün kamuoyu ile paylaşıyoruz. Biz parti olarak başından beri sandıkta ittifakı yani halkın ittifakını savunuyoruz. Bu gün açıkladığımız adaylarımızın tümü de zaten herkesin üzerinde anlaştığı, herkesin ittifakı ile ortaya çıkmış adaylardır. Ben adaylarımızı tek tek tebrik ediyor, bu zorlu süreçte kendilerine başarılar diliyorum\'\' diye konuştu.



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