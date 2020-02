"CHP, 100 bin imza engelini aşmak için ikinci defa hamle yapma zorunluluğuyla karşılaşabilir"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Özgür Mumcu, "24 Haziran’da Meclis çoğunluğunu ele geçirirse 8 Temmuz’da seçmenin istikrar için Sayın Erdoğan’ın karşısındaki adaya yönelmesi gayet beklenebilir bir sonuç olacak" ifadelerini kullanarak, "Bu sebeple neredeyse imkânsızlaştırılan 100 bin imza engelini aşmak için CHP, ikinci defa demokrasi için hamle yapma zorunluluğuyla karşılaşabilir" diye yazdı.

Özgür Mumcu'nun Cumhuriyet'teki yazısı şöyle:

Nasıl işleyeceğini taraftarlarının dahi bilmediği, uyum kanunlarının apar topar geçirildiği başkancı bir rejime başkan seçeceğiz. Ortalık toz duman olmasın da ne olsun.

İYİ Parti ve Saadet Partisi 100 bin imzayla Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nu aday göstermek niyetinde. İmza meselesinin bir sonuç vereceğini zannetmiyorum. CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesinden önce AKP yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar ortada. Neredeyse “geçti Bor’un pazarı” demedikleri kalmıştı. Oysa, İYİ Parti mağduriyetten faydalanmasın diye AKP’nin seçime katılmak için kongre sonrası geçmesi gereken 6 ayı 3’e indirmeye çalıştığı biliniyor. Ancak kamuoyuna yansıyan iddialara göre Devlet Bahçeli’nin şiddetli itirazı sonucunda AKP sözcüsü Mahir Ünal “Kendi eksikliklerini bize fatura etmeye kalkışmasınlar” demişti.

Her ne kadar, YSK kararında İYİ Parti, teşkilatlanmasını ve kongresini zamanında yapan partiler arasında sayılmışsa da hiç şüpheniz olmasın, şayet CHP’nin hamlesi olmasaydı İYİ Parti seçime sokulmayacaktı.

Bu durumda, seçimi ilk turda kazanmak isteyen Sayın Erdoğan’ın koalisyon ortağı MHP’den ve kendi seçmeninden oy alabilecek iki partinin 100 bin imzayla aday göstermesinin önüne taş koymak istemesi şaşırtıcı olmayacaktır.

100 bin imza nasıl toplanacak? Seçmenler 4-9 Mayıs tarihleri arasında kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarına bizzat başvuracak. Her ilçe seçim kuruluna yaklaşık 100 kişi düşüyor. Ancak iki parti de her ilçede eşit oranda güçlü olmadığından birçok yerde yığılmalar yaşanacaktır. Her başvuranın seçmen niteliği ve daha önce aday göstermediği tespit edilecek, aday göstermek için bir form doldurularak imzalatılacak. Bu sürecin seçmen başına ne kadar zaman alacağı bilinmiyor. 5-6 Mayıs hafta sonuna denk geldiğine göre bunun için sadece 4 gün kalıyor.

Aday gösterilmesini engellemek isteyen için çok imkân tanıyan, ilk defa denediğimiz ve nasıl işleyeceği konusunda bir fikrimiz olmadığı bir sistem bu.

Dolayısıyla Meral Akşener’in Meclis grubu tarafından, Saadet Partisi’nin adayının da bu defa parti değiştirmeye gerek olmadan 20 CHP’li milletvekilince aday gösterilmesi ihtimali dışlanmamalı.

AKP-MHP koalisyonu referandum sonuçlarının ve anketlerin de gösterdiği üzere yüzde 50’nin altında. Seçimin ikinci tura kalması koalisyonun gücünü iyiden iyiye azaltacaktır. Hele sıfır baraj ittifakı, 24 Haziran’da Meclis çoğunluğunu ele geçirirse 8 Temmuz’da seçmenin istikrar için Sayın Erdoğan’ın karşısındaki adaya yönelmesi gayet beklenebilir bir sonuç olacak.

Bu sebeple neredeyse imkânsızlaştırılan 100 bin imza engelini aşmak için CHP, ikinci defa demokrasi için hamle yapma zorunluluğuyla karşılaşabilir.