CHP: 10 Kasım'da üzerimize düşeni yapacağız

MYK toplantısı sırasında basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, "Yüzbinlerce insanı marjinal, Ergenekoncu yaptılar" dedi. Barikatlar için de "Millet kaldırdı" ifadesini kullandı ve CHP'nin yeni hedefini "10 Kasım" olarak açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Koç, toplantı sürerken düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu ve sorularını yanıtladı.

İktidarın 5 Mayıs 2012 tarihinde yayımladığı bir genelge ile milli bayramların resmi alanlardaki kutlamalarını yeniden düzenlediğini hatırlatan Koç, yönetmelik ile milli bilincin ve Atatürk'ün unutturulmaya çalışıldığını ileri sürdü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ulus Meydanı'nda gerçekleştirilmek istenen yürüyüşe izin verilmemesi ve buradaki polis müdahalesine değinen Koç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu meydanda yapılacak görkemli kutlamayı engellemeyi istediğini fakat başaramadığını, şimdi de bunun sıkıntısı içinde olduğunu iddia etti.

Alandaki polis barikatlarının kaldırılmasına ilişkin de değişik açıklamalar yapıldığını ifade eden Koç, "Aslında tam bir komedi yaşadığımız. O barikatları ne Sayın Başbakan kaldırabildi ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın valilere dönük mahcup sözleri kaldırabildi. O barikatları millet kaldırdı o gün" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan'ın Ulus Meydanı'nda toplananları "illegal örgüt üyesi" olarak nitelendirdiğin ifade eden Koç, Erdoğan katılan illegal örgütlerin kim olduğunu açıklaması gerektiğini söyledi.

Koç, "Sayın Başbakanın illegal boyutta kimlerle halvet olduğunu Türk milleti çok iyi biliyor, gördü. Sayın Başbakanın kafasındaki illegal kavramı nedir? Kolu kırılan, beş kaburgası kırılan Hasibe Teyze mi bir illegal örgütün temsilcisidir" diye konuştu.

'İçişleri Bakanının görüntülerini unutmadık'

Başbakan Erdoğan'ın CHP'nin Hakkari'deki mitinginde Türk bayrağı bulunmadığı şeklindeki sözlerini de hatırlatan Koç, şunları söyledi:

"Sayın Başbakan sen 10 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 ilinden bir tanesi olan Hakkari'de bir bayram günü İçişleri Bakanının köşe kapmaca oynadığı manzarayı ne çabuk unuttun. Geçen bayram İçişleri Bakanının Hakkari sokaklarında slalom yaptığı görüntüleri biz unutmadık. Bayraktan bahseden Sayın Başbakan, aç partinin il binasını Hakkari'de, koy bayrağı partinin gönlerine seni biz alkışlayalım.

Bayrak demagojisine giren Başbakana çok iyi hatırlatmak gerekir ki Hakkari'deki bir PKK'lı cenazesi geçerken senin yönetimindeki Hükümetin uzantıları o güzergah üzerindeki Türk bayraklarını indirin talimatını verdi mi vermedi mi? Bunu da unutmadık. Bayrak konusunda Sayın Başbakan yaralıdır, açmazdadır."

Başbakan Erdoğan'ın hırsının aklının önünde gittiğini ileri süren Koç, "Başbakan'ın şişen egosu kendisini zorlamaktadır. Siyasete girdiğinden beri kazanamadığı demokrat hamurunun kin ve nefret üzerine kurduğu kişilik yapısının bugün iktidarı taşıdığı noktada son derece önemlidir. Bu egosu şişen Başbakanla başkanlık sistemine giden Türkiye manzarasını bir düşünün" diye konuştu.

Açlık grevleri

Açıklamalarında cezaevlerindeki açlık grevlerine de değinen Koç, 66 cezaevinde 663 tutuklu ve hükümlünün sürdürdüğü açlık grevinde 51. güne girildiğini söyledi. CHP milletvekillerinin konuyu yakından takip ettiğini belirten Koç, "Açlık grevinde olan ister tutuklu ister hükümlü olsun cezaevindeki her yurttaşın hayatından Hükümet sorumludur. CHP olarak biz icra organı değiliz ve insan hayatının hiçbir konuya pazarlık yapılmaması düşüncesindeyiz. Bu işin biran önce sağduyuyla çözümlenmesi önerimizi bir kez daha tekrarlıyorum" ifadelerini kullandı.

Koç, Başbakan Erdoğan ile Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in açıklamalarında çelişkiler olduğunu da ileri sürdü.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Koç, BDP'li milletvekillerine ait fezlekelerin TBMM'ye gelmesiyle ilgili bir soru üzerine CHP'nin milletvekili dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılmasından yana olduğu görüşünü yineledi.

Siyam ikizleri örneği

Koç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan sözleri ve "çift başlı yönetim" tartışmalarının ifade edilmesi ve değerlendirmesinin sorulması üzerine de "siyam ikizlerini" hatırlatmasının yeteri olacağını söyledi.

Koç, siyam ikizlerinin aynı genetik yapıdan geldiğini, aynı gövdeyi paylaştığını, ancak iki başlı olduğunu ifade ederek, bu örneğin bazı şeyleri tarif ettiğini söyledi.

10 Kasım

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne ilişkin CHP olarak herhangi bir programlarının olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Koç, "CHP, 10 Kasım'da da tüm örgütleriyle ve o günün duyarlılığını taşıyan tüm yurttaşlarımızın da katılımıyla da mutlaka kendi üzerine düşen görevi yapacaktır" dedi.

Koç, yerel seçimin öne alınmasına ilişkin Anayasa değişikliğinde gelinen noktayla ilgili bir soruyu yanıtlarken de şu an bir talep olmadığını söyledi.

Koç, "360'la bozguna uğrayanlar herhalde takkelerini önlerine koydular, düşünüyorlar" dedi.

Salıcı'nın sözleri

İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerindeki sözlerinin MYK gündemine gelip gelmediği sorusu üzerine ise Koç, bu konunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Konuya ilişkin gerekli açıklamaları Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve İl Başkanı Salıcı'nın yaptığını belirten Koç, "Ulus'ta yaşanan o görüntüler, yasakçı zihniyet, baskıcı zihniyet bütün bunlar unutulacak, İstanbul İl Başkanıyla gündemi düşürmeye çalışacaksınız. Bunlar kabul edilecek şeyler değildir" ifadelerini kullandı.