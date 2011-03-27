-CHP: 1 MİLYON SEÇMEN KAYIP ANKARA (A.A) - 27.03.2011 - CHP, 2009 yılı seçmen listelerinde olup, 2010 yılı seçmen listelerinde bulunmayan toplam 1 milyon 456 bin 994 seçmenden, yokluğu açıklanamayan 1 milyon kişinin kayıp olduğunu savundu. CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, seçmenlerin ''www.chp.org.tr'' adresinden seçmen kütüğünde kaydı olup olmadığını kontrol edebilecekleri belirtildi. Açıklamada, vatandaşların CHP'nin internet sitesinden ''seçmen kütüğünde kayıtları olup olmadığı, apartmanlarında kaç kişinin kayıtlı olduğu, kaydı olmayan komşu, mükerrer veya yanlış yazılan kimse bulunup bulunmadığı''nı kontrol edebilecekleri kaydedildi. Seçmen Veri Tabanı Karar Destek Sistemi'nden elde edilen bilgilere de yer verilen açıklamada, daha önce seçmen kütüklerinde kaydı varken, bu yılki kütüklerde önemli sayıda seçmenin bulunmadığı ifade edildi. ''2009 yılı seçmen listelerinde olup, 2010 yılı seçmen listelerinde olmayan toplam 1 milyon 456 bin 994 seçmenden, yokluğu açıklanamayan 1 milyon kişi kayıp bulunmaktadır. Fark, ölüm, askerlik, hapse girme gibi nedenlerle açıklanamayacak kadar büyük'' denilen açıklamada ''2009 yılında mevcut olan ancak, 2010 yılında yok olan yaklaşık 1 milyon seçmen nereye ışınlanmıştır?'' sorusuna yer verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Yok olan 1 milyon seçmen 10 milletvekili demektir. 1 milyon seçmeni yok etmek, aynı zamanda 10 milletvekilini de yok etmek demektir. Bu da 1 milyon vatandaşımızın Mecliste temsil edilmediği anlamına gelmektedir. YSK, bu durumun sebebini bulup açıklamalıdır. Bu vahim tablo da göstermektedir ki YSK'nın seçmen kütüğü Allah'a emanet bir kütük olup, bu kapsamda YSK görevini yerine getirememektedir. YSK seçimlerin, her ne kadar demokratik ve güvenilir bir ortamda yürütüldüğünü iddia ederse etsin, seçmen kütüğü doğru olmayan bir seçim, güvenilir olabilir mi? Tek görevi 'seçim' olan bir kurum, kütüğünün doğruluğunu sağlayamıyorsa 'demokrasinin temeli olan halkın temsili' nasıl sıhhatli sağlanabilecektir? Seçmen kütüğündeki bu açıklanamaz değişikliklerin neye, kime hizmet ettiği soruları bir kenara bırakılacak olursa, YSK son iki seçim döneminde kendisine getirilen haklı eleştirilere bir de seçmen kütüklerindeki bu başıbozuklukları eklemiştir. Vatandaşlarımız kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmelidirler. Bu çarpık tablo, seçmenlerin seçme hakkını kullanmaları açısından da büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımıza, bu haklarını sonuna kadar kullanmalarını, seçmen listelerinde yer alan/yer alması gereken bilgilerini bularak, kontrol etmek suretiyle bu sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.''