CHP, 1 Kasım’da sandıklarından partiye oy çıkmayan 3 bin 896 üyesini ihraç etti

1 Kasım 2015’teki genel seçimde oy kullandıkları sandıktan partiye oy çıkmayan 3 bin 896 CHP üyesi ihraç edildi.

ANKA’nın haberine göre, parti meclisine sunulan MYK raporunda, ‘sıfır oy çıkan sandıklardaki üyelerle ilgili çalışma’ hakkında bilgi verildi. Çalışma sonucunda, 3 bin 896 üyenin partiye oy vermemeleriyle ilgili bir çalışma başlatıldığı belirtildi.

Tespit edilen isimlerin üye oldukları ilçe başkanlıklarına listeler halinde bildirilerek, örgütlerden durumun araştırılmasının istendiği raporda şöyle dendi:

“Yapılan araştırmaların ardından MYK’nın 19 Ekim 2016 tarihli toplantısında tüzüğün 19. maddesinin 5. fıkrasına dayanarak ilgili üyeliklerinin sonlandırılması kararı oy birliği ile alındı. Bu karar il ve ilçe başkanlıklarına bildirilerek 15 günlük itiraz süreci işletildi. Sonrasında gelen sonuçlar da dikkate alınarak üyelikler üye kütüğünden düşürülüp ilgili kişilerin üyelikleri sonlandırıldı.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, “Parti üyesi kimliğini layıkıyla taşımayan, partisine oy vermekten imtina edenlerin üyeliği sonlandırılmalı” demişti.