"CHP - İyi Parti - Saadet ittifakı olmaz, ama..."

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, ilkeler ittifakı kuran İyi Parti ve Saadet Partisi'nin fiili ittifak kurmasının kapısının aralandığını söyleyerek, CHP'nin bu ittifaka katılmasının "zor" olduğunu ifade etti. Bu ittifakın sosyolojik bir karşılığı olmadığını ileri sürerek, "Hitap ettikleri tabanlar birbirine yakın değil, seçmenler geçişken değil" diyen Tezkan, "Ama CHP/İyi Parti/Saadet koalisyonu çok rahat kurulur" dedi.

Mehmet Tezkan'ın, "CHP / İyi Parti / Saadet Partisi ittifakı olmaz" başlığıyla (13 Nisan 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İyi Parti ile Saadet ilkeler ittifakı kurduklarını açıkladı.. Fiili ittifak kurmanın kapısını araladı..

Seçim sath-ı mailine girilince büyük ihtimalle o da olacak..

Peki, bu ittifaka CHP de katılır mı?

Kılıçdaroğlu dün Akşener’i ziyaret edince, bu soru gündemin birinci sırasına oturdu..

AKP/MHP ittifakına karşı; CHP/İyi Parti/Saadet ittifakı kurulur mu?

Zor..

Çünkü sosyolojik karşılığı yok..

Hitap ettikleri tabanlar birbirine yakın değil, seçmenler geçişken değil..

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Dün değindim.. İyi Parti/Saadet ittifakı çok rahat kurulur.. İki partinin tabanı da yadırgamaz, tam tersine, memnun olur..

Özellikle Saadet için barajı aşma umudu doğar.. Saadet seçmenine partisine asılma, partisini yüceltme imkânı doğar..

İyi Parti/Saadet ittifakının toplumda karşılığı var..

Ama..

CHP’nin Saadet’le yapacağı ittifakın toplumda karşılığı yok..

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Ama üç partide ilkeler konusunda anlaşmış gibi..

- Üç parti de yeni rejime karşı..

- Üç parti de parlamenter sistemin devamını istiyor..

- Üç parti de yeni rejimle kuvvetler ayrılığının ortadan kalkacağına inanıyor..

Böyle bakarsan, HDP de aynı şeyleri söylüyor..

CHP/HDP ittifakının sosyolojik karşılığı var mı?

İyi Parti /HDP ittifakının..

Yok.. Yoksa!..

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Tamam da üç parti ilkeler üzerine ittifak yapamaz mı?

O ittifak referandumda yapıldı zaten..

2019 seçimi referandumun ikinci turu gibi geçecek ama aynı zamanda ülkeyi yönetecek kişiyi de seçeceğiz..

O halde sadece ilkeler düzeyinde ittifak yapmak yetmez..

Cumhurbaşkanlığına aday gösterilecek kişi konusunda da ittifak yapmaları lazım..

O kişinin üç partinin tabanında da kabul görmesi gerekir..

Üç parti seçmeninin de o adayı canı gönülden desteklemesi gerekir..

Zorluk burada..

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Bu sebeple, CHP/İyi Parti/Saadet ittifakı olmaz..

Ama..

CHP/İyi Parti/Saadet koalisyonu çok rahat kurulur..