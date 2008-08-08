Honda Shadow Spirit VT750DC (16.900 YTL)

TUTKUYU DAHA YAKINDAN YAŞAMAK

Honda’nın popüler ‘Uzun ve Alçak’ Amerikan tarzı seri üretim chopper’larının yeni neslini temsil eden Shadow Spirit, VT750C büyük hacimli cruiser sınıfında en alçak koltuk yüksekliklerinden birisini sunuyor. Sürücü kendisini motosikletin ‘üzerinde’ değil, içinde gibi hissediyor. Shadow Spirit VT750C, ince ve zarif yapısıyla şehrin caddelerinde ve ismini aldığı gece vakti gölgelerinde dolaşmak için birebir.

Makine tipi: Sıvı soğutmalı, 4-zamanlı, 6 supaplı, SOHC, 52' V-twin

Motor hacmi: 745 cm3

Maksimum güç: 33.5 kW/5.500 min-1 (95/1/EC)

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Harley Davidson Softail Rocker (FXCW Softail Rocker 27.000 YTL – FXCWC Softail Rocker Custom 29.000YTL)

MAHŞERİN ATLILARI

Softail ailesinin özgün üyesi Softail Rocker ve Rocker C, özgün tasarımın sanatla buluştuğu modeller. Softail modelleri 240 milimetrelik arka tekerleri, ayarlanabilir gidonları, gövde rengi boyalı şasileri ve Rocker C modelinde bulunan gizli yolcu selesi sayesinde rakiplerinden farklılaşıyor.

Makine tipi: Hava soğutmalı, Twin Cam, 96 B tm

Motor hacmi: 1584 cc

Maksimum güç: 117 Nm/86 ft Ibs, 3200 rpm

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Kawasaki VN 2000 Classic (20.000 EURO)

‘İLLE DE KEYİF’ DİYENLER

Dünyanın en büyük seri üretim V-Motoru olan VN 2000 Classic, değişmeyen klasik çizgileri ile nostalji tutkunlarının ilk tercihlerinden. Gücü ve torku (dönme hızı) kolay sürüş keyfi sağlarken, düşük devirde yüksek torku garanti ediyor. Yüksek motor gücünün, şık çizgilerle birleştiği model, kullanıcısını yormadan keyifli sürüşler vaat ediyor.

Makine tipi: 4-zamanlı, su soğutmalı, V-çift silindir

Motor hacmi: 2053 cc

Maksimum güç: 103 PS/ 4.800 rpm

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Keeway Superlight (3.290 YTL)

İYİ BİR BAŞLANGIÇ

Motosiklet aşkı için harika bir başlangıç motosikleti. Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiş, tamamen kalite ve dizayn üzerine yoğunlaşmış Superlight 150 modeli, makul fiyatıyla pek çok kesime hitap ediyor. Yan deri çantaları ile kullanıcılarına uzun yolda rahat sürüş keyfi yaşatıyor.

Makine tipi: Tek silindir, 4-zamanlı, hava soğutma

Motor hacmi: 151 cc

Maksimum güç: 12.9 PS/ 8.500 rpm

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Suzuki Intruder M1800R (VZR1800) 30.990 YTL

STİLE ÖNEM VERENLERE

Teknik özellikleriyle dikkat çeken model, klasmanında dünyanın en geniş piston çaplı ve en yüksek standart güce sahip seri üretim içten yanmalı benzinli motoruna sahip. En geniş tabanlı arka lastik de onda. Aynı anda güç, stil ve saygınlık sahibi olmak isteyen motosiklet severler için üretilmiş bu model ile uzun mesafeli seyahatleri hızlı ve konforlu yapmak mümkün.

Makine tipi: 4-zamanlı, DOHC, 54' V-twin, elektronik yakıt enjeksiyonlu, SDTV, çift buji

Motor hacmi: 1783 cm3

Maksimum güç: 125 hp/ 6200 dd

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Kanuni Caracal 200 (3.750YTL)

HEM RAHAT HEM GÜVENLİ

Şık tasarımının yanında, Kanuni'nin üstün motoru ve cazip ödeme seçenekleri herkesin ilgisini çekiyor. Yerli bir marka olan Kanuni’nin, Caracal 200 modeli diğer chopper’lara göre hafif olduğu için, özellikle yeni motosiklet sürücüleri tarafından tercih ediliyor. Ağırlığının düşük olması sayesinde yeni sürücüler kendilerini daha güvende hissediyor.

Makine tipi: 1 silindir, 4-zamanlı

Motor hacmi: 249.2 cm3

Maksimum güç: 18.9 hp/ 8000 rpm









Aksesuarlar

Chopper’ların olmazsa olmazları aksesuarları... Chopper tutkunlarına hizmet veren Güngör Motor, motosiklet aksesuarlarını ithal ederken hem kullanıcıların güvenliğini hem de kişisel zevklerini göz önünde tutuyor. Egzoz, koruma demiri, deri sosis çanta, deri püskül elcik, ön cam gibi ürünlerle motorun; deri mont, parmaksız deri eldiven, çenesiz kask gibi ürünlerle de sürücünün aksesuarlarını tamamlanıyor.

Held 4444 deri arka çanta: 225€ (423 YTL)

Held 4468 deri heybe: 150€ (282 YTL)

Shoei çenesiz kask: 330€ (620 YTL)

Held deri pantolon: 175€ (329 YTL)

Revit moto deri mont: 325€ (611 YTL)

Held parmaksız deri eldiven: 20€ (37.5 YTL)

Tcx jupiter goretex bot: 160€ (300 YTL)