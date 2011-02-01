Chopin'in piyanosu sahte çıktı!

T24

1810-1849 yılları arasında yaşamış dünyaca ünlü Polonyalı piyanist ve besteci Frederic Chopin'in kısa bir dönem İspanya'nın Mallorca adasında yaptığı tatil, günümüzde turizm amaçlı olarak kullanılınca mahkemelik oldu.15 Aralık 1838-11 Şubat 1839 arasında Mallorca'da bir binanın küçük bir dairesinde Fransız yazar George Sand ve onun çocuklarıyla birlikte tatil yapan Chopin'in kaldığı iddia edilen odanın yanlış oda olduğu, kullandığı iddia edilen piyanonun ise sahte olduğu mahkeme kararıyla ortaya çıktı.Chopin'in Mallorca'da kiraladığı oda, uzun yıllardır turistik amaçla para karşılığı ziyarete açık tutulurken, apartman sakinlerinden birinin yaptığı başvuru sonucunda konu mahkemeye taşındı. Binadaki 4 numaralı dairenin sahibi, Chopin'in tatil yaptığı yer olarak uzun yıllardır turistleri ağırlayan 2 numaralı dairenin sahibini mahkemeye vererek, gerçekte Chopin'in tatil yaptığı dairenin kendisinin sahibi olduğu 4 numara olduğunu iddia etti. Palma Ticari Mahkemesi, yaptığı araştırma sonucunda Chopin ve George Sand'ın kaldığı dairenin 4 numara olduğuna kanaat getirirken, bu zamana kadar Chopin'in kaldığı yer olarak gösterilen 2 numaralı dairenin boşaltılmasını istedi.Mahkemenin aldığı kararda, o dönemde George Sand'ın çocuklarının evden sokağa bakarak çizdikleri kara kalem resimlerin ve dairenin kiralanmasına ilişkin bazı yazılı belgelerin etkili olduğu açıklandı.Mahkeme ayrıca, bu zamana kadar Chopin'in Mallorca'daki tatili boyunca çaldığı piyano olarak gösterilen piyanonun da sahte olduğuna hükmetti. Turistlere gösterilen piyanonun 1950'li yıllara ait olduğu, bu yüzden Chopin'in kullanmış olma olasılığı bulunmadığı bildirildi.