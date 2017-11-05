Chopin'in 170 yıllık kalbine teşhis konuldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Bilim insanları, besteci Frédéric Chopin\'in 170 yıldır bir kavanoz dolusu konyağın içinde bekleyen kalbini inceleyerek, müzisyenin nadir görülen bir tür tüberküloz yüzünden öldüğünü açıkladı.

Vakitsiz ve canlı olarak gömülmekten çok korkan Polonyalı müzisyen Frédéric Chopin vasiyetinde, ölümünden sonra vücudu üzerinde otopsi yapılmasını istediğini yazmıştı. 1849 yılında doktorlar tarafından yapılan otopside, müzisyenin gizemli ölümü çözülemediği için kalbi bir kavanoz dolusu konyağın içinde saklanmıştı.

Ölümünün üzerinden yaklaşık 168 yıl sonra bilim insanları Chopin\'in isteğini yerine getirdi. Chopin\'in kalbini incelemek için izin alan bilim insanları, müzisyenin nadir görülen bir kronik tüberküloz hastası olduğunu ve kalp zarı iltihabı yüzünden öldüğünü açıkladı.

Geçen hafta Amerikan Tıp Dergisi\'nde yayınlanan açıklamaya göre, kavanozun içinde bulunan kalbi inceleyen bilim insanları, kalbin üzerinde tüberküloz belirtileri olarak sayılan lif benzeri beyaz maddeler ve lezyonlar bulduklarını söyledi. İngiliz basınına konuşan araştırma lideri ve Polonya Bilim Akademisi Profesörü Michael Witt, \"Kavanozu açmadık. Fakat dışarıdan gördüğümüz kadarıyla Chopin\'in tüberküloz hastası olduğunu ve kalp zarı iltihabının da müzisyenin ani ölüm sebebi olduğunu düşünüyoruz\" dedi.

1945 yılından beri yapılan ilk otopsiyle Chopin\'in ölüm nedenini bulan bilim adamları, kavanozu açmanın kalbi parçalayacağını, bu yüzden teşhisi yalnızca kalbe bakarak yaptıklarını söyledi. (Fotoğraflı)