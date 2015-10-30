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Chomsky'den Koza-İpek yorumu: Bu bir rezalet ve içler acısı otoriter eğilimin çirkin işareti

İpek-Koza Medya Grubu'na el konmasına Noam Chomsky ve Agnes Callamard da tepki gösterdi

30 Ekim 2015 00:35

İpek Koza Holding bünyesinde bulunan şirketlerin yönetimine kayyum atanması ve İpek-Koza Medya Grubu'na yapılan polis baskınıyla ilgili bir tepki de filozof, dilbilimci ve tarihçi, iletişimci Prof. Dr. Noam Chomsky'den geldi. Chomsky, yaptığı açıklamada yaşanan olaylar için “Bu bir rezalet ve içler acısı otoriter eğilimlerin bir başka çirkin işaretidir” ifadesini kullandı. Chomsky, yaşanan son gelişmeler için “Bunlar çok uğursuz gelişmelerdir" nitelemesinde bulundu.

CHA’da yer alan habere göre, Columbia Üniversitesi bünyesinde bulunan Global Fikir Özgürlüğü ve Bilgilendirme Kuruluşu Direktörü Prof. Dr Agnes Callamard’da Türkiye’de yaşanan son gelişmelere sert tepki gösterdi. Prof. Dr. Callarmard, Türk hükümetinin, suç kanıtı olmadan özel bir televizyona el koyması, uluslararası insan hakları, fikir ve basın hürriyetine standartına karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Columbia Üniversitesi Başkanı Özel Danışmanı Prof. Dr Callamard, yaşanan olaylarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Türk hükümeti, önemli seçim öncesi Türk halkını ve insanların bilgi edinme hakkını ağır aşağılamıştır. Ulusal ve bölgesel derin toplumsal kargaşa oluşturmuştur.” dedi.

Prof. Dr Callamard, “Bağımsız medyayı susturma, gazeteci ve hukuk adamlarının tutuklanması, yargı isteksizliği- yetersizliği, izleme komitesi kurallarının, hükümetin kontrol etmesi, sessiz kalması, tartışmasız güçü uygulama ile karakterize olmuştur” ifadelerine yer verdi.

 

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