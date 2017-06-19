Chomsky’den Gülmen ve Özakça’ya destek: Talepleri kabul edilmeli

Dilbilimci, düşünür Noam Chomsky, işlerini geri alma talebiyle başlattıkları açlık grevi 103. gününe giren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için destek mesajı yayınladı. Chomsky mesajında “Çok geç olmadan grevin sonlanması için, adalet ve haysiyet mücadelelerine saygı gösterilmeli ve iadesini istedikleri iş talepleri bir an önce kabul edilmeli” ifadelerini kullandı.

“Vahim bir insan hakları ihlali”

Özakça’nın sosyal medya hesabından yayınlanan Chomsky’nin mesajı şöyle:

“Türkiye’deki iki açlık grevcisi Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, demokratik ilkelere inanan herkesin desteğini hak ediyor. İçinde bulundukları durum vahim bir insan hakları ihlalidir. Grev 100. gününü aşmışken, hijyenik olmayan hapishane koşullarında sağlıkları hızla bozuluyor."

“Çok geç olmadan grevin sonlanması için, adalet ve haysiyet mücadelelerine saygı gösterilmeli ve iadesini istedikleri iş talepleri bir an önce kabul edilmeli.”

Chomsky, Gülmen ve Özakça’nın tutuklanmasının ardından da, kararı, “Erdoğan hükümetinin hükümdarlığı sırasında gösterdiği sert ve baskıcı otoriter rejimde bir diğer acınası hamle, Türkiye’nin düşüşünün bir diğer işareti” diye nitelendirmişti.

Açlık grevi 103. gününde

Akademisyen Gülmen ile öğretmen Özakça “İşimizi istiyoruz” talebiyle başlattıkları direnişin 222. gününde, açlık grevinin ise 103. gününde. 23 Mayıs 2017'den beri tutuklular.