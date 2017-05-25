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Chomsky’den Gülmen ve Özakça'nın tutuklanmasına tepki

"Türkiye'nin düşüşünün bir diğer işareti...”

25 Mayıs 2017 01:31

Işıl Öz

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile kaybettikleri işlerine geri dönebilmek için açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'nın tutuklanmasına Prof. Noam Chomsky’den tepki geldi.  

T24’e yorumda bulunan Prof.Chomsky, “Cesur ve şerefli açlık grevcileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanması çok üzücü. Protestocular, adalet ve özgürlüğe kendini adamış herkesin güçlü desteğini hak ediyor" dedi. 

Prof. Chomsky, bu tutuklama kararını, “Erdoğan hükümetinin hükümdarlığı sırasında gösterdiği sert ve baskıcı otoriter rejimde bir diğer acınası hamle, Türkiye'nin düşüşünün bir diğer işareti olarak” nitelendirdi. 

Ne olmuştu?

KHK ile işlerinden olan akademisyen Gülmen ile öğretmen Özakça, açlık grevi eylemlerinin 76. gününde tutuklanmıştı. Gülmen ve Özakça'nın tutuklanmalarına gerekçe olarak da “tutuklanmamaları halinde adaletin işleyişine zarar verecekleri ve eylemlerin ceza süreleri dikkate alındığında adli kontrol koruma tedbirlerinin yetersiz kalacağı” öne sürülmüştü.

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