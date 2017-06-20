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Politika

Chomsky’den Gülmen ve Özakça için destek mesajı: Talepleri bir an önce kabul edilmeli

“Adalet ve haysiyet mücadelelerine saygı gösterilmesi ve iadesini istedikleri iş talepleri bir an önce kabul edilmelidir”

20 Haziran 2017 12:04

Dilbilimci, düşünür Noam Chomsky, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın 104'üncü gününe giren açlık graevlerine ilişkin olarak destek mesajı yayınladı. Chomsky, Gülmen ve Özakça’nın sağlık durumlarının kötüye gittiğine dikkati çekerek “Çok geç olmadan grevin sonlanması için adalet ve haysiyet mücadelelerine saygı gösterilmesi ve iadesini istedikleri iş talepleri bir an önce kabul edilmelidir” dedi.

Gülmen ve Özakça’nın demokratik ilkelere inanan herkesin desteklerini hak ettiğini söyleyen Chomsky’nin mesajı şöyle:

“Türkiye’deki iki açlık grevcisi Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, demokratik ilkelere inanan herkesin desteğini hak ediyor. İçinde bulundukları durum vahim bir insan hakları ihlalidir. Grev 100. gününü aşmışken, hijyenik olmayan hapishane koşullarında sağlıkları hızla bozulmaktadır. Çok geç olmadan grevin sonlanması için adalet ve haysiyet mücadelelerine saygı gösterilmesi ve iadesini istedikleri iş talepleri bir an önce kabul edilmelidir.”

"Türkiye'nin düşüşünün işareti" demişti

Chomsky, Gülmen ve Özakça’nın tutuklanmasının ardından da tepkisini göstererek, kararı “Erdoğan hükümetinin hükümdarlığı sırasında gösterdiği sert ve baskıcı otoriter rejimde bir diğer acınası hamle, Türkiye’nin düşüşünün bir diğer işareti” olarak nitelendirmişti.

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