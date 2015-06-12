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Dünya

Chomsky: Hillary Clinton, Obama'dan daha militan

ABD yönetimini eleştiren Chomsky, benzer ülkelerle karşılaştırıldığında ABD'da sağşık maliyetinin iki kat daha fazla olduğunu söyledi

12 Haziran 2015 19:19

Dil bilimci ve tarihçi Noam Chomsky, ABD Başkanı Barack Obama'nın 'oportünist' olduğunu, Hillary Clinton'ın da ondan farklı olmadığını, yalnızca 'daha militan' olduğunu söyleyerek ABD yönetimini eleştirdi.

Sol'da yer alan habere göre, Chomsky WND ile yaptığı röportajda ABD Başkanı Barack Obama'nın kendi yönetiminin en büyük başarısı olarak sunduğu sağlık reformunun aslında ABD'nin "uluslararası bir skandal" niteliğindeki sağlık sorunun çözümünde çok küçük bir adım olduğunu ifade etti. 

Benzer ülkelerle karşılaştırıldığında ABD'de kişi başına sağlık maliyetinin 2 kat daha fazla olduğunu söyleyen Chomsky, ABD yönetiminin insansız hava aracı (İHA) kullanımını da eleştirdi.

 

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