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Chomsky: Erdoğan’ın Kürt ve Türk halkına karşı politikaları, otoriterliğe doğru tehlikeli bir yönde ilerliyor

"Dilerim Türk halkı yaşananlara ümit verici adımları yineleyerek cevap verir"

07 Şubat 2016 17:02

Filozof, dilbilimci ve tarihçi Prof. Noam Chomsky, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iktidara geldiği ilk yıllarda Türkiye’yi daha demokratik ve tarafsızlık yöne götüreceğini düşündüğünü ama daha sonradan bunların tersine döndüğünü söyledi. Chomsky, ““Erdoğan’ın Kürt ve Türk halkına karşı politikaları, sert baskılar ve artan otoriterliğe doğru tehlikeli bir yönde ilerliyor” dedi.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, akademik çalışmalarını 51 yıldır Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) Dilbilim ve Felsefe Bölümü'nde sürdüren Profesör Dr. Noam Chomsky, Erdoğan’daki değişliği için “Çok üzücü ve ciddi gelişmeler” nitelemesinde bulundu. Chomsky,

Türkiye’nin geleceğini halkın irade ve tercihine bağlı olduğunu kaydeden ünlü düşünür, “Umut ediyorum ki, Türk halkı son zamanlarda yaşanan olaylara, bu yüzyılın başlarında attığı ümit verici adımları yineleyerek cevap verir” şeklinde konuştu.

AKP iktidarının ilk yıllarında Erdoğan’a ilişkin sorulara ılımlı ve destekler mahiyette verdiği cevapları ile bilinen Chomsky, son zamanlarda Kürtlere ve akademisyenlere yapılan baskılara karşı çıkması, Türkiye’deki bazı medya grupları tarafından sert eleştirilmişti. 

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