Chomsky: Erdoğan sadece Türkiye için değil, artık diğer ülkeler için de bir tehdit!

"Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan üç akademisyenin tutuklanıp cezaevine konmasına tepki gösteren ABD’li ünlü dilbilimci ve filozof Prof. Noam Chomsky, "Erdoğan'ın sadece Türkiye için değil diğer ülkeler içinde için de bir tehdit haline dönüştüğünü" iddia etti.

Amerika'nın Sesi sitesinden Can Kamiloğlu'nun haberine göre Chomsky, şunları söyledi:

“Türkiye, içinde bulunduğumuz yüzyılın başlarında, demokratikleşme ve insan haklarının tesisi yönünde umut verici adımlar atıyordu. Ne yazık ki son birkaç yıldan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlı bir şekilde bu süreci tersine çevirerek, otoriter ve baskıcı bir yönetim tesis etme yönünde çaba göstermektedir. Kendisinin en son eylemleri, bu tehlikeli gidişatı daha da ileri taşıyarak Türkiye'nin kendisi ve ötesi için bir tehdit meydana getirmektedir.”

Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun ‘Barış için Akademisyenler’ bildirisine imza atan akademisyenler hakkında başlattığı soruşturma çerçevesinde, Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan’ın özellikle batı medyasında ifade özgürlüğe ciddi bir kısıtlama getireceği iddiasıyla eleştirilen konuşmasında “Elinde silahı olan, bombası olan teröristle, konumunu, kalemini, ünvanını, amacına ulaşabilmesi için teröriste emir verenin de hiçbir vasfı yoktur. Akademisyen olması, gazeteci olması, STK yönetici olması, aslında o kişinin terörist olduğu gerçeğini değiştirmez. Bombayı patlatan terörist olabilir, ama o eylemin amacına ulaşmasını sağlayan bu yardakçılardır. Terör ve terörist tanımını, en kısa sürede yeniden yaparak Ceza Kanunu'na almalıyız” diye konuşmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chomsky’i gerçekleri yerinde görmesi için Türkiye’ye davet etmiş ancak ünlü düşünür bu daveti kabul etmemişti.