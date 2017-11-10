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Ekonomi

Chobani / Hamdi Ulukaya ABD’de “Yoğurt Vadisi” kuruyor

İstanbul, 10 Kasım (DHA) – Chobani ABD’de 6 bin 500 metrekarelik İnovasyon Merkezi ve Halk Evi’nin temellerini attı

10 Kasım 2017 15:13

İstanbul, 10 Kasım (DHA) – Chobani ABD’de 6 bin 500 metrekarelik İnovasyon Merkezi ve Halk Evi’nin temellerini attı. Chobani Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Ulukaya, 6 bin 500 metrekarelik modern bir bina ile Amerika’nın Idaho eyaletinde bulunan Twin Falls kasabasını “Yoğurt Vadisi” haline getiriyor.
9 Kasım’da temelleri atılan yeni bina, Ulukaya’nın ABD’de Chobani markasıyla kurduğu dünyanın en büyük yoğurt fabrikasına ek olarak inşa edilecek.
2018 yazında tamamlanması hedeflenen bina, şirketin Ar-Ge ekibine ev sahipliği yapacak ve aynı zamanda Chobani çalışanlarına ve ziyaretçilerine sosyal olanaklar sunan bir “halk evi” işlevi görecek.
Chobani\'den yapılan açıklamada, \"Çalışanlarına sağladığı olanaklar ve insan odaklı yaklaşımıyla iş dünyasında toplumsal fayda anlayışının global öncülerinden olan Hamdi Ulukaya, ABD’de kurduğu Chobani adlı yoğurt markasına ait 6 bin 500 metrekarelik yeni bir binanın temellerini attı. Idaho eyaletinin Twin Falls kasabasında bulunan \'dünyanın en büyük yoğurt fabrikası\' ünvanına sahip Chobani tesisleri, yeni bina ile birlikte bölgedeki \'ayak izini\' büyüterek kasabayı bir Yoğurt Vadisi’ne dönüştürecek\" denildi ve eklendi:
\"Chobani’nin global Ar-Ge ekibine ev sahipliği yapacak olan binada, bin kişilik Chobani personeli için spor merkezi de yer alacak. Tesis, Chobani tarihini ve yerelde yaptığı çalışmaları daha yakından takip etmek isteyen bölge halkı ve ziyaretçilerine açık olacak. Ulukaya’nın çalışanlarına daha iyi bir hayat sağlama ve topluma \'geri verme\' anlayışının bir yansıması olarak planlanan tesisin 2018 yazında tamamlanması bekleniyor.\"
“Daha fazla insana daha iyi gıda sunma misyonumuzu ileri taşıyacak”
Yeni binanın temel atma töreninde konuşan Chobani kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, şunları söyledi:
“Idaho’daki evimiz, yalnızca çalışanlarımıza ve içinde bulunduğumuz topluma duyduğumuz şükranı ifade eden bir yer değil. Burası aynı zamanda yaratıcılığa ilham verecek, daha fazla inovasyon için motivasyon yaratacak ve bizi daha fazla insana daha iyi gıda sunma misyonumuzda ileri taşıyacak.”
Sürdürülebilir ve akıllı tasarım
Tasarımının merkezine şeffaflık ve gün ışığını alan yeni Chobani binasının 2 bin 800 metrekarelik bölümünde cam kullanılacak. Çalışanlar, dağ manzaralı 185 metrekarelik fitness merkezinde fizyoterapistler eşliğinde spor yapabilecek ve 650 metrekarelik aydınlık toplanma alanını ortak yemek ve dinlenme alanı olarak kullanabilecek.
Chobani, bölgesinde ekonomiyi harekete geçiriyor
Faaliyet gösterdiği yerlerde istihdam ve ekonomik fırsat yaratmaya büyük önem veren Chobani, yeni binayı tasarlamak için yerel mimar-mühendislerle çalıştığı gibi inşaatında da yerel firmalara ve bölgedeki inşaat işçilerine iş olanağı sağladı. 2013 yılında Twin Falls kasabasında dünyanın en büyük yoğurt fabrikasını kurduğundan bu yana Chobani, yeni iş sahalarının gelişmesini ve başka gıda şirketlerinin de bölgede yatırım yapma cesareti bulmasını sağlayarak yerel ekonomiye katkıda bulunuyor. (Fotoğraflı)

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