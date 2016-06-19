T24 LogoT24 Logo
Magazin

Serdar Ortaç'ın eşi: Kocam boş konuşuyor!

Model Chloe, eşinin anlatılmayacak her şeyi herkese anlattığından ve bunun çok rahatsızlık verici olduğundan dert yandı

19 Haziran 2016 23:19

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan Ortaç, “Eşinizin sevmediğiniz bir özelliği var mı?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Chloe Loughnan Ortaç, kocası için "Boş konuşuyor" dedi.

Sözcü'nün haberine göre özellikle borç, para, kumar konularının konuşulmasından rahatsızlık duyduğunu söyleyen model, şu sözlerle eşinden dert yandı:

“Söylenmeyecek her şeyi herkese anlatıyor. Biraz geveze, boş konuşuyor. Gereksiz laflar edip beni sinirlendiriyor. Örneğin borç, kumar, para işlerini konuşmasını sevmiyorum. ‘Yapma’ diyorum, dinlemiyor.”

ETİKETLER

serdar ortaçChloe Loughnan Ortaçmagazin haberleriilginç açıklamalarserdar ortacın eşi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24