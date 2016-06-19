Serdar Ortaç'ın eşi: Kocam boş konuşuyor!

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan Ortaç, “Eşinizin sevmediğiniz bir özelliği var mı?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Chloe Loughnan Ortaç, kocası için "Boş konuşuyor" dedi.

Sözcü'nün haberine göre özellikle borç, para, kumar konularının konuşulmasından rahatsızlık duyduğunu söyleyen model, şu sözlerle eşinden dert yandı:

“Söylenmeyecek her şeyi herkese anlatıyor. Biraz geveze, boş konuşuyor. Gereksiz laflar edip beni sinirlendiriyor. Örneğin borç, kumar, para işlerini konuşmasını sevmiyorum. ‘Yapma’ diyorum, dinlemiyor.”