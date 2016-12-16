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Chloe Loughnan: En beğendiğim oyuncu Kıvanç Tatlıses!

Serdar Ortaç ile evlilikleriyle ilgili soruları yanıtsız bırakmayı tercih eden Loughnan, oyunculuğa sıcak baktığını söyledi

16 Aralık 2016 17:36

Serdar Ortaç'ın eşi manken Chloe Loughnan, önce "En beğendim oyuncu Kıvanç Tatlıses"  dedi ardından gülerek "Tatlıtuğ olacaktı, karıştırdım" ifadesini kullandı.

Posta’nın haberine göre bir gözlük markasının modelliğini yapan Chloe Loughnan çekimler sonrası gazetecileri karşısında görünce sorularını yanıtsız bırakmadı.

Evlilikleriyle ilgili soruları yanıtsız bırakmayı tercih eden Loughnan, oyunculuğa sıcak baktığını söyledi.

İrlandalı manken, "En beğendiğim ve partnerim olmasını istediğim kişi Kıvanç Tatlıses" dedi. Sonra gülerek, “Tatlıtuğ olacaktı. Karıştırdım” diyerek yaptığı hatayı düzeltti.

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