-CHIRAC İÇİN İKİNCİ YOLSUZLUK DAVASI PARİS (A.A) - 08.11.2010 - Fransa eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac'ın, 1977-1995 arasındaki Paris Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla ikinci bir dava açıldı. Paris'teki Nanterre bölge yargıcı, yasa dışı çıkar sağlama iddiasıyla Chirac'ın mahkemeye çıkarılmasına karar verdi. Yeni davada Chirac, Muhafazakar Parti'den 7 kişiye, Belediye veya inşaat şirketleri tarafından, usulsüz biçimde maaş ödettirmekle suçlanıyor. Chirac, benzer suçlamalarla karşılaştığı birinci davada, ortaya çıkan zararı ödemeyi kabul etmişti. Bunun üzerine belediye meclisi, Chirac hakkındaki şikayetini geri çekme kararı almıştı. Meclisin bu kararı sonrasında Chirac hakkında, birinci davadan 2010 yılı sonunda verilmesi beklenen kararda, daha hafif cezalar bekleniyor.