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Ekonomi

Chicago Fed Ulusal Faliyet Endeksi Temmuz'da 0.13'e geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – Chicago ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayınlanan Chicago Fed Ulusal Faliyet Endeksi Temmuz’da beklentilere paralel 0

27 Ağustos 2018 20:26

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – Chicago ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayınlanan Chicago Fed Ulusal Faliyet Endeksi Temmuz’da beklentilere paralel 0.13 düzeyine geriledi.
Chicago Fed verilerine göre endeks Temmuz’da ekonomik büyümede bir yavaşlamaya işaret etti.
Genel dört kategoriden üçünün Haziran’a göre gerilediği belirtildi.
Geçtiğimiz ay Haziran ayı için 0.43 olarak açıklanan endeks bu ay 0.48 düzeyine revize edildi.
Chicago Fed Ulusal Faliyet endeksi enflasyonel baskılar ve genel ekonomik faliyetlerini ölçmek için kullanılıyor ve her ayın sonuna doğru açıklanıyor.

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