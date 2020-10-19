Chicago'daki Trump Tower'a Joe Biden-Kamala Harris kampanya logosu yansıtıldı

T24 Dış Haberler

ABD'de Birleşik Demir İşileri Sendikası, "yarasa ışığı"nı bu sefer de Trump organizasyona ait bir binaya rakibi Joe Biden'ın kampanya logosunu yansıtmak için kullandı.

Cumartesi akşamı çekilen fotoğraflarda Chicago'nun şehir merkezindeki Trump Tower'a Biden-Harris ifadelerinin yansıtıldığı görülüyor.

Birleşik Demir İşileri Sendikası, "USW Yarasa Işığı" ismiyle açtıkları Twitter hesabından Biden'ın kampanya logosunun çeşitli Chicago anıtlarına yansıtılmış fotoğraflarını paylaşıyor. "Yarasa ışığı" ismini Batman çizgi romanlarında Gotham Polisi'nin Batman'i göreve çağırmak için kullandığı ışıktan alıyor.

Gökdelene Biden-Harris logosunun yansıtıldığı fotoğraflar Twitter üzerinden, "Artık gözü o kadar da rahatsız etmiyor" ifadeleriyle paylaşıldı.

Birleşik Demir İşileri Sendikası, Mayıs ayında Biden'ı destekleyeceklerini duyurmuştu.