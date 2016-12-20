Chicago Bulls farklı kazandı

NBA'de son 3 maçını kaybeden Chicago Bulls evinde konuk ettiği Detroit Pistons karşısında 113-82’lik skorla kazandı.
Bulls 7 oyuncusunun çift hanelere çıktığı gecede işi ilk devrede bitirdi. Bulls‘ta Rajon Rondo 10 sayı-14 asist-8 ribaunt yaparken, Dwyane Wade 13 sayı-5 asist-4 ribaunt, Robin Lopez 14 sayı-6 ribaunt, Taj Gibson 16 sayı-4 ribaunt, Jimmy Butler 19 sayı-6 asist, benchten gelen Doug McDermott 13 sayı-3 ribaunt ve Nikola Mirotic 13 sayı-4 ribaunt yaptı.
basketball.com.tr'nin haberine göre; Pistons‘ta Tobias Harris 10 sayı-4 ribauntla ilk 5’ten çift hanelere çıkan tek oyuncu olurken, Reggie Jackson 7 sayı-3 asist, Andre Drummond 9 sayı-4 ribaunt ve benchten gelen Jon Leuer 16 sayı-5 ribauntla oynadı.
NBA'de günün sonuçları
Indiana Pacers 107 - Washington Wizards 105
Chicago Bulls 113 - Detroit Pistons 82
Minnesota Timberwolves 115 - Phoenix Suns 108
Oklahoma City Thunder 108 - Atlanta Hawks 110
Denver Nuggets 117 - Dallas Mavericks 107.