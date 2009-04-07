Chevrolet’in orta sınıfı Cruze Türkiye’de

Chevrolet Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, otomobilin tanıtımı amacıyla, Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, bugün Chevrolet için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu, markanın 5 yıllık süre içinde Türkiye'de önemli başarı elde ettiğini söyledi.Cruze'nin de orta sedan sınıfında önemli bir model olacağını dile getiren Keklik, Chevrolet'in Türkiye'deki varlığını, yeni ürünlerle devam ettireceğini kaydetti.Chevrolet Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Aydın ise Chevrolet'in bu yılın ilk çeyreğinde pazar payını yüzde 35 oranında artırdığını, pazardan yüzde 1,39 pay aldığını, önümüzdeki dönem hedeflerinin ise yüzde 1,50 olduğunu bildirdi.Chevrolet'in büyümesinde Captiva'nın önemine işaret eden Aydın, Captiva'nın kendi sınıfında yüzde 8,5 pazar payı elde ettiğini, Chevrolet satışlarının yüzde 40'ını da bu modelin oluşturduğunu kaydetti.Chevrolet satışlarının önemli bir bölümünü LPG'li otomobillerin oluşturduğunu dile getiren Aydın, Chevrolet'in kamuoyunu LPG konusunda bilinçlendirdiğini anlattı.Aydın, Chevrolet'in bu yıl 5 bin 500 adet satış hedeflediğini belirterek, "Krize rağmen geçen yılın üstünde satış rakamına ulaşacağız" dedi.Bu yılki satışlarının yüzde 65'lik bölümünü ÖTV indiriminin uygulandığı aylar içinde gerçekleşeceğini söyleyen Aydın, yeni modelleri Cruze için satış hedeflerinin ise 2 bin adet olduğunu bildirdi.Nisan ve mayıs aylarında, 800 adet Cruze satmayı umduklarını belirten Aydın, bir soru üzerine, ÖTV indiriminin sona ermesiyle satışların azalacağını, ancak Cruze'ye güvendiklerini söyledi.Aydın, siparişleri 5 ay önce verdiklerini, bu nedenle 2 bin rakamının üzerine çıkamadıklarını ifade ederek, "Bize, kendi tahsisatını verecek başka ülke çıkarsa daha fazla Cruze satabiliriz" dedi.Toplantıda verilen bilgiye göre, 140 ülkede satışa sunulacak Cruze, global tasarım ekibi tarafından global bir model olarak tasarlandı.Kompakt sedan sınıfta, Chevrolet'nin yeni küresel tasarım dilini yansıtan Cruze, sportif dört kapılı coupe olarak ifade ediliyor.Baz donanımından itibaren sekiz hava yastığı ve Elektronik Stabilite Kontrol Programı (ESC) standart olarak sunulan otomobilde, yeni 16V 1,6 benzinli motor, düz ve altı (6) ileri tam otomatik vites seçenekleri bulunuyor.Birçok Avrupa ülkesinden önce Türkiye'de 28 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Cruze, 100 kilometrede ortalama 6,7 litre yakıt tüketiyor.