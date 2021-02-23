Cherokee kabile şefi: Jeep'in araçlarında adımızı kullanmayı bırakma vakti geldi

ABD'de federal olarak tanınan üç Cherokee kabilesinden en büyüğü Oklahoma'daki Cherokee Ulusu'nun lideri Chief Chuck Hoskin Jr, Jeep araba markasının SUV modeli Cherokee ve Grand Cherokee'de kendi isimlerini kullanmayı bırakmasını istedi.

Car&Drive isimli dergide yer alan açıklamada kabile lideri Chief Chuck Hoskin Jr, şirketlerin ve spor kulüplerinin Yerli Amerikan isimlerini, görüntülerini ve maskotlarını kullanmayı bırakması gerektiğini söyledi.

Hoskin, Jeep'in SUV araçlarıyla ilgili olarak "Eminim iyi niyetliler ama ismimizin bir arabanın yanında yer alması bizi onurlandırmıyor" dedi.

Jeep'in bir araç türüne "Cherokee" adını verdiği 1970'lerden bu yana Cherokee Ulusu ilk kez resmi tepki gösterdi.

Jeep'in bağlı olduğu otomotiv şirketi Stellantis'in sözcüsü Kristin Starnes Cherokee isminin özenle seçildiğini savundu ve şöyle devam etti: "Bu isim yıllarca Yerli Amerika halkını onurlandırdı ve onların gurunu, asaletini kutladı"