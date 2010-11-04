Cher: Sarah Palin süzme salak

T24 - 64 yaşında Vanity Fair dergisinin son sayısının kapak kızı olan Cher, cumhuriyetçi kadın liderleri hakaret yağmuruna tuttu.



Arizona valisi Jan Brewer’ı da eleşti ren Cher, “Sarah Palin’i gördüğümde ülkedeki durumun vahametini anladım. Tek kelimeyle aptal! İnanılması güç ama Brewer, Palin’den bile beter. Ancak av mevsiminde ortalıkta gezinen bir geyik kadar akıllı. Bu kadınlar beni deli ediyor. Çok para kazandığım için çok vergi ödemeye karşı değilim. Ama verdiğim paraların her şeyi daha da çok mahvetme konusunda kullanılmasını istemiyorum. Bu tip insanlar yüzünden geldiğimiz nokta ortada” dedi.





Annelikte sınıfta kaldım



Cher, Hollywood’daki Şöhretler Yolu’nda yıldızı olmamasından dolayı çok kızgın: “Sonny’le birlikte yeni bir nesil yarattık. Bizden önce hippi furyası yoktu. Süslü püslü giyinen Beatles gibi gruplar vardı etrafta. 50 yıldır ünlüyüm. Ama hâlâ adamdan saymıyorlar. Bence bu terbiyesizlik.”

Fırtınalı bir aşk yaşadığı ve 13 yıl sahneyi paylaştığı eski eşi Sonny Bono’nun kendisini altın yumurtlayan tavuk olarak gördüğünü söyleyen yıldız, “Ama onu affediyorum. Sonuçta bir kocadan çok daha fazlasıydı; benim hem menajerim, hem ilham kaynağım, hem de akıl hocamdı. Beni o kadar çok boğmasaydı, onu asla terk etmezdim. Beni hem fiziksel hem de ruhen çok hırpaladı, ama aramızda garip ve güçlü bir bağ vardı” cümleleriyle geçmişle yüzleşti. Sonny Bono’dan iki çocuğu olan Cher, ameliyatla erkek olan kızı Chastity’nin cinsiyet değiştirmesini de doğal buluyor, ancak onu nasıl çağırması gerektiğini bilmiyor: “ Yeni adıyla Chaz çok akıllı bir kız, pardon, erkek! Bir kadının bedenine hapsolan bir oğlandı, onun için ameliyatını destekledim.” Annelikte başarılı olamadığını söyleyen Cher “Chaz küçükken ‘Sana sinir oluyorum. 24 saat diva olmak zorunda mısın?’ diye bağırırdı.” dedi.



Meryl şıllığı çok güzel! 64 yaşında kapak kızı olacak kadar iyi görünen Cher, yaşlanma duygusuyla barıştığını söyledi. Sayabildiğinden çok estetik ameliyat olduğunu söyleyen şarkıcı “Ben de idare ederim ama Meryl Streep yaşlanma işini çok daha iyi beceriyor. S**tük hepimizden daha iyi görünüyor bir şekilde! Nasıl beceriyor, anlamış değilim”





