Cher: Britney Spears özgür olduğunda Saint Tropez'e gidip beraber dondurma yiyeceğiz

Sanatçı Cher, Britney Spears'ın hayaline destek vererek, babasının vasiliğinden kurtulduğunda beraber Saint Tropez'e giderek dondurma yiyeceklerini söyledi.

Twitter’dan şarkıcı Britney Spears’a destek paylaşımı yapan Cher “Britney SONUNDA ÖZGÜR olduğunda onu Saint Tropez’e götüreceğim ve beraber dondurma yiyeceğiz.” yazdı.

Britney Spears, Instagram’da bir paylaşım yaparak, Cher’le beraber Saint Tropez’e giderek dondurma yeme hayali kurduğunu yazmıştı. Spears “Cher küçükken en sevdiğim şarkıcılardan biriydi, onun gibi giyinmeyi çok severdim” demişti.

Britney Spears, 2007'de geçirdiği ruhsal sorunların ardından tedavi görmüştü. Babası James Spears, 13 yıldır şarkıcının vasisi konumunda hayatının kontrolünü elinde tutuyor.