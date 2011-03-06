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Yaşam

Che'nin yol arkadaşı öldü

Ernesto "Che" Guevara'nın 1952'deki Latin Amerika seyahatinde ona yol arkadaşlığı yapan aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan Alberto Granado, 88 yaşında yaşamını yitird

06 Mart 2011 02:00

T24 - Ernesto "Che" Guevara'nın 1952'deki Latin Amerika seyahatinde ona yol arkadaşlığı yapan aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan Alberto Granado, 88 yaşında yaşamını yitirdi.



Arjantin doğumlu Granado'nun, 1961 yılından bu yana yaşadığı Küba'da bu sabah doğal nedenlerle öldüğü belirtildi. Haberi duyuran Küba devlet televizyonu, konuya ilişkin başka bilgi vermedi.

"Che" Guevara'yla yaptığı yolculuğun ardından Arjantin'e dönen Granado biyo-kimya üzerine çalıştı. Küba Devrimi'nin ardından Che arkadaşı Granado'yu Havana'ya çağırdı. Bir yıl aradan sonra eşi Delia ve çocuklarıyla birlikte Küba'ya yerleşti.

Ernesto Guevara'nın daha 23 yaşındayken Granado'yla birlikte bir motosiklet üstünde yaptığı yolculuk 2004 yılında "Motosiklet Günlüğü" adlı filmle beyaz perdeye aktarılmıştı.

Granado'nun külleri Venezuela, Arjantin ve Küba'ya götürülecek.


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