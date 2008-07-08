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Kültür-Sanat

Che'nin günlükleri sergileniyor

Bolivya Hükümeti, 41 yıl önce öldürülen ünlü devrimci Ernesto "Che" Guevara'nın günlüklerinin orijinallerini kamuoyunun ziyaretine açtı.

08 Temmuz 2008 03:00

Bolivya hükümeti, Ernesto Che Guevera’nın 1967’de öldürülmeden önce Bolivya’daki faaliyetleri sırasında tuttuğu ve 1986 yılından bu yana Merkez Bankası'nda mühürlü bir zarfın içinde saklanan günlüklerini kamuoyuna açtı. 

Bolivya Kültür Bakanı Yardımcısı Palbo Groux, içinde siyah-beyaz fotoğrafların da bulunduğu günlüklerin kopyalarının daha önce yayınlandığını hatırlatarak, ancak insanların ilk kez elyazmazı günlüklerin orijinallerini görebileceğini söyledi. Groux, bu yıl içinde günlükleri ve fotoğrafları bir kitap halinde yayımlamayı planladıklarını da belirtti.

Bolivya hükümeti, 1980’lerin başında ordu kasalarından kaybolan günlükleri, Londra’da müzayedeye çıkarılması üzerine harekete geçerek, ülkeye geri getirilmesini sağlamıştı.

Che Guevera, Küba devriminin başarıya ulaşmasından sonra bölgede yeni devrimler başlatmak umuduyla 1966’da Bolivya’ya geçmiş, 9 Ocak 1967’de CIA destekli askerler tarafından öldürülmüştü.

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