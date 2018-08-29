Chemnitz olaylarında belge sızdırma iddiası

Hafta sonunda Chemnitz’te öldürülen Daniel H.’nin cinayet zanlısı olduğu düşünülen bir kişi hakkında çıkarılan tutuklama emrinin internette yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Belgenin internette dolanmaya başlamasının ardından açıklama yapan Chemnitz Savcılığı sözcüsü, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Chemnitz’in bağlı olduğu Saksonya eyaleti İçişleri Bakanlığı da konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması gerektiğini belirtti.

Aşırı sağcılardan oluşan Pro Chemnitz isimli grup, cinayet sonrasında şüpheli olarak tutuklanan iki kişiden biri olduğu öne sürülen kişi hakkındaki tutuklama emrinin fotoğrafını internette yayınladı. Ardından başka aşırı sağ görüşe sahip grupların İnternet sitelerinde de belgenin bazı kısımları karartılmış olarak yayınlanan fotoğraf, PEGIDA kurucularından Lutz Bachmann’ın Facebook sayfasında da paylaşıldı.

Belgede zanlı ile bu zanlı hakkında tutuklama emrini veren hakimin adları ve zanlıya atfedilen suçların detayları yer alırken, yaşamını yitiren Daniel H.’nin kaç defa bıçaklandığına dair bilgi de bulunuyordu. Facebook belgeyi kendi platformundan silerken, Pro Chemnitz grubu bu durumu eleştirdi. İnternetten silinen belgenin Pazartesi günü verilen orijinal tutuklama emri olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

İçişleri Bakanı Seehofer’den tepki

İçişleri Bakanı Horst Seehofer “şahsi ve yargının iç işleyişine dair bilgilerin” kamuya açık hale getirilmesinin “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu belirtti. Olayı kınadığını söyleyen Seehofer, bu duruma karşı yapılabileceklerin neler olduğuna bakılması gerektiğini belirtti.

Saksonya Eyalet Başbakan Yardımcısı Martin Dulig olayı "skandal” olarak tanımlarken, “Emniyet teşkilatı bünyesindeki bazı davranışlara bundan sonra tahammül gösterilmeyecek. Bir polis memurunun suç işlediğini bile bile dışarıya bilgi sızdırması kabul edilemez” dedi. Dulig ayrıca ırkçılık ve aşırı sağcılık sorununun yıllarca ihmal edildiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Pazar gecesi Chemnitz kent şenlikleri sırasında 35 yaşındaki bir Alman farklı milliyetlere mensup kişilerle yaşadığı tartılma sonucunda bıçaklanarak ölmüş, cinayetle ilgili olarak bir Suriyeli ile bir Iraklı tutuklanmıştı. Cinayete tepki olarak aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu 800 dolayında kişi kentte protesto yürüyüşü yapmış, gösteri sırasında yabancı görünümlü kişiler saldırıya uğramıştı. Pazartesi akşamı 600 dolayında polisin ayırmaya çalıştığı 6 bin dolayında aşırı sağcı ve Neonazi ile bin 500 kadar karşı gösterici arasında çıkan çatışmada 18 kişi yaralanmıştı.

Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, Chemnitz'deki aşırı sağcı ve yabancı düşmanı eylemlere polisin bundan böyle daha kararlı müdahale edeceğini belirtti. Eyalet Başbakanı "Önümüzdeki hafta ve günlerde özellikle Chemnnitz'de kuvvet kullanma tekelinin devlete ait olduğu gösterilmelidir” dedi. Kretschmer ayrıca Chemnitz'in "bütün Almanya'dan gelen radikallerin boy gösterebildiği bir yer olmasına izin verilmemesi gerektiğini” belirtti.

DW,rtr,epd,AFP,dpa/AG,DÇÜ,

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