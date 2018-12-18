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Spor

Chelsea'ye Nazi bayrağı soruşturması

Chelsea taraftarları, daha önce de Raheem Sterling'e ırkçı tezahürat yapmıştı

18 Aralık 2018 21:13

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Mol Vidi maçında Chelsea taraftarlarının Nazi bayrağı açıp Yahudi karşıtı tezahürat yapması nedeniyle İngiliz kulübü hakkında soruşturma başlatıldı.

Daha önce Premier Lig'de oynanan Manchester City mücadelesinde Raheem Sterling'e ırkçı tezahürat yapan Chelsea taraftarları, bu kez de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Mol Vidi karşılaşmasında benzer bir tutum sergiledi.

Budapeşte'de oynanan grup karşılaşmasında, Chelsea taraftarlarının karşılaşma öncesinde Nazi bayrağı açtığı, müsabaka esnasında ise Yahudi karşıtı tezahürat yaptığı tespit edildi.

UEFA Disiplin Kurulu, bugün yaptığı açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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