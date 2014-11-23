Chelsea'nin patronunun ilgilendiği ada sit alanı çıktı

Muğla'nın Gökova Körfezi'nin Marmaris İlçesi tarafındaki Karaca Mahallesi'ne 500 metre uzaklıkta olan ve 35 milyon dolara (78 milyon 137 bin 500 lira) satılmak istenen Karaca Adası'nın 1'inci derece sit alanı olduğu öğrenildi; üstelik satışı yapacak olan emlak ofisi de bunu doğruladı. Dosyasının Türk ve yabancı 100 yatırımcıya ulaştırıldığı belirtilen adanın adı, Chelsea kulübünün patronu Rus milyarder Roman Abramoviç ile anılıyor.

Mustafa Sarıipek'in Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, Akın Aksü ile birlikte ailesine ait Karaca Adası, 4 yıl önce 25 milyon dolara satışa çıkarıldı. Talibi çıkmayan ada, bu yıl Ekim ayı sonunda Bosforce Emlak Geliştirme ve Pazarlama şirketi tarafından satışa konuldu. 316 bin metrekare tapu tescilli Karaca Adası, 65 bin metrekare de orman kullanımlı olmak üzere toplam 381 bin metrekare yüzölçümüne sahip.

'Şu anda adaya giçbir şey yapılmadı'

Yazılı açıklama yapan Bosforce Emlak Geliştirme ve Pazarlama Şirketi Yönetici Ortağı ve Emlak Danışmanı Uğur Özcan, adanın dosyasının sadece Abramoviç'e değil; adayı satın alabileceği düşünülen Türk ve yabancı yatırımcılara da gönderildiğini açıkladı. Özel kumuyla dünyaca ünlü Sedir (Kleopatra) Adası'na 4 kilometre, Karaca Mahallesi'ne de 500 metre mesafede olduğu belirtilen adayla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Müvekkilimiz şu anda ABD 'de yaşamaktadır. Karaca Adası'nı bölge sit ilan edilmeden önce 1982 yılında tüm izinleriyle ülkemizi dünyada tanıtacak nitelikte bir turizm kompleksi veya otel yapmak üzere satın almıştır. Ancak sonrasında ülkemizde sit ile ilgili düzenlemeler yapılmış ve şu anda adanın sahibi olan aile Karaca Adası'nda hiçbir şey yapamamıştır. Bölgede arkeolojik alanların ve özel bitki örtüsünün korunması ön şartıyla bir planlama çalışması yapıldığı bilgisi araştırmalarımız sonucu öğrenilmiştir."

'Kimseyle pazarlık aşamasında değiliz'

Bosforce Emlak Geliştirme ve Pazarlama Yönetici Ortağı ve Emlak Danışmanı Uğur Özcan'ın ağabeyi ve şirket ortağı Ulvi Özcan ise telefonla yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Biz ilk olarak Abramoviç'in Türkiye'deki dostu ve iş ortağı ile görüştük. Kendisine adanın bilgilerini içeren dosyamızı verdik. Haberin basında yer almasından bir saat sonra tekrar yaptığımız görüşmede de bize Abramoviç'in yurt dışında olduğunu belirterek, kendisine adayı alalım ya da almayalım türünden bir bilgi aktarmadığını söyledi. Bunun dışında başka dosya gönderdiğimiz müşterilerden birkaç tane soran ve ilgilenen var. Tabii şu anda onların isimlerini bire bir açıklamamız doğru olmaz. Kimseyle henüz pazarlık aşamasında değiliz. Dosya gönderdiğimiz müşterilerimiz bizimle irtibata geçerek adanın nerede ve ne durumda olduğunu, bundan sonra imarla ilgili nasıl bir çalışma yapılabileceğini soruyorlar. Biz de elimizdeki bilgileri aktarıyoruz. Burası şu anda 1'inci derece doğal sit kapsamında olan bir yer."