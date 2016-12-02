Chelsea'nin eski futbolcusu: Tacize uğradım, susmam için 50 bin sterlin verdiler

İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea'nin eski futbolcularından Gary Johnson, 13 yaşında kulübün altyapı takımındayken cinsel tacize maruz kaldığını ve kulubün kendisine susması için 50 bin sterlin (bugünkü kurla yaklaşık 225 bin Türk Lirası) ödediğini iddia etti.

İngiliz Daily Mirror gazetesine konuşan Johnson, 1970'li yıllarda, Chelsea'nin yetenekli çocuklarla 'yıldız avcılarından' Eddie Heath'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Johnson'a göre Chelsea 2015 yılında, ölen Eddie Heath hakkında konuşmaması karşılığında kendisine 50 bin sterlin ödedi.

Chelsea ise isim vermeden, 'eski bir çalışanıyla ilgili soruşturmayı yürütmek için' bir hukuk firmasını görevlendirdiğini söyleyerek, suçlamayı reddetti.

BBC ise Johnson'un Chelsea ile imzaladığı 'gizlilik anlaşmasının' süresinin bu hafta dolduğu bilgisine ulaştı.

'Yalan söylediğimi düşündükleri izlenimine kapıldım'

Gary Johnson, 2014 yılında konuyla ilgili olarak polise başvurduğunu fakat kendisine Chelsea'yle iletişime geçmesinin tavsiye edildiğini anlattı.

Johnson, bunun üzerine Chelsea'nin görevlendirdiği hukuk firmasına gittiğini, kendisine "Bana, 'kanıtla o zaman' dediler" dendiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalan söylediğimi düşündükleri izlenimine kapıldım."

57 yaşındaki Gary Johnson, 1978-1981 arasında Chelsea'de forma giymişti.

Chelsea'ye 1970'te 11 yaşındayken katılan Johnson, 13 yaşından itibaren iddialarda adı geçen Eddie Heath tarafından eğitilmişti.

Johnson taciz başladıktan sonra Heath'in her fırsatta kendisine "saldırdığını" söyledi, "Beni çıplak olarak yatağına alıyor ve olmadık şeyler deniyordu" dedi.

Eski futbolcu, "bu üç-dört yıl boyunca başka çocukların da katıldığı üçlü ilişkilere de zorlandım. Onun için başkalarının da olduğunu biliyorum. Şimdi konuşma sırası onlarda" diye konuştu.

Polis yetkilileri, İngiltere futbolunda cinsel taciz konulu iddiaların ortaya çıkmasından bu yana kendilerine çeşitli kulüplerde eski yıllarda yaşanan taciz olaylarına ilişkin 350 başvuru olduğunu söylüyor.

Çocukları şiddet ve tacizden koruma işlevli kurum NSPCC, açtıkları telefon hattını bir hafta içinde 860 kişinin aradığını bildirdi.